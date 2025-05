A jornalista Ana Thaís Matos lamentou a forma como Memphis cobrou uma penalidade para o Corinthians, na partida contra o Mirassol, neste sábado (10), pela oitava rodada do Brasileirão. Na ocasião, o holandês tentou uma cavadinha, mas parou no goleiro Walter, que não caiu na surpresa do atacante.

A postura do camisa 10 na penalidade revoltou a comentarista. Através de uma publicação nas redes sociais, Ana Thaís Matos desabafou sobre o atual momento do Corinthians. Para ela, a atitude de Memphis indica a falta de orientação dentro do clube paulista.

- Memphis cavando pra cima do Walter (risos). Ai, gente, que terra de ninguém se tornou o Corinthians - desabafou a comentarista.

Ana Thaís Matos desabafou após pênalti desperdiçado por Memphis pelo Corinthians (Foto: Reprodução)

Corinthians x Mirassol

Mesmo sem o gol do camisa 10, o Corinthians conseguiu conquistar a vitória parcial sobre o Mirassol no primeiro tempo. Aos 51 minutos, o zagueiro Cacá conseguiu balançar as redes e colocaborou para uma redenção de Memphis. O holandês foi o responsável por acertar um cruzamento na medida para o companheiro subir mais alto que a defesa adversária e marcar.

Com o resultado parcial, a equipe do técnico Dorival Júnior vai alcançando a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o Alvinegro soma 11 pontos nas primeiras oito rodadas da competição nacional.