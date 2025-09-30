A cavadinha mal sucedida de Yuri Alberto foi a abertura do "Globo Esporte", programa esportivo da Globo, nesta segunda-feira (29). Na cobrança do atacante, o goleiro Rossi, do Flamengo, fez a defesa "sentado" e virou motivo para brincadeiras com a cobrança do atacante. A cena do apresentador Fred sentado no chão do estúdio viralizou e dividiu opiniões na web;

Apesar de Yuri Alberto ter marcado um gol no jogo, não foi suficiente para dar os três pontos ao Corinthians, que sofreu a virada do Flamengo e perdeu por 2 a 1, na Neo Química lotada.

Yuri Alberto erra cavadinha e Rossi faz defesa inusitada

Yuri Alberto desperdiçou a chance que o Corinthians teve de abrir o placar contra o Flamengo na Neo Química Arena lotada e borbulhante. Após Breno Bidon ser derrubado dentro da área, o Corinthians recebeu um pênalti a seu favor e colocou nos pés de Yuri Alberto a chance de abrir o placar do jogo.

O atacante tentou uma cavadinha, mas a cobrança foi fraca, e o goleiro Rossi defendeu facilmente, ainda debochando do jogador após o lance.

Aos longo de sua carreira, o goleiro Rossi, do Flamengo, já esteve contra uma penalidade 84 vezes. Com um aproveitamento de 32,5%, tendo defendido 26 dos 83 pênaltis possíveis.