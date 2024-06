Apresentador abre o jogo e revela sentimento de Jorge Jesus pelo Flamengo

Jorge Jesus conquistou Brasileirão e Libertadores pelo Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)







Publicada em 10/06/2024 - 08:00

Um dos técnicos mais vencedores da história do Flamengo, Jorge Jesus ainda carrega carinho pelo Rubro-Negro. Pelo menos é que contou o apresentador Benjamin Back no "Charla Podcast". Amigo do técnico, o comunicador afirmou que o português tem "adoração e paixão" pelo clube carioca.

- O que esse cara gosta do Flamengo… Depois dele ter ido embora, já me ligou várias vezes. E várias vezes ele estava com a camisa do Flamengo. E eu brincava com ele: "Você não esquece, né?". Ele tem uma adoração, uma paixão pelo Flamengo e pela torcida do Flamengo, que eu vou te falar… - começou Benja.

- Como amigo dele, eu não acho legal ele voltar para o Flamengo. Porque eu acho que o que ele fez foi muito fora da curva. Ele foi embora com mais títulos que derrotas. Aquele Flamengo dava gosto de ver jogar. Mas como um cara que gosta de futebol, seria legal pra caramba ver ele de volta - completou o apresentador.

Jorge Jesus chegou ao Flamengo em 2019 e conquistou Libertadores, Brasileirão, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Recopa Sul-Americana. O técnico português deixou a equipe no meio de 2020 para acertar com o Benfica-POR. O treinador também passou por Fenerbahçe-TUR e hoje comanda o Al-Hilal-SAU.