Jorge Jesus curte publicação sobre possível retorno ao Flamengo; veja

Escrito por Lance! • Publicada em 10/05/2024 - 14:27 • São Paulo (SP)

Atualmente no Al-Hilal, Jorge Jesus curtiu um vídeo produzido pelo Lance! no qual a jornalista Ana Helena Goebel cria um quadro de 'terapia' com o Flamengo.

Durante a fala, diz que o problema do Rubro-Negro 'é saudade do ex' e 'dor de cotovelo', questionando há quanto tempo 'aquele Jesus foi embora'.

- Passa o tempo e seu problema continua o mesmo. Dor de cotovelo, saudade do ex. Quanto tempo aquele Jesus foi embora? Quatro anos. Você tem duas opções. Ou aceita sua realidade ou traz aquele cara de volta - diz, sugerindo um retorno de Jorge Jesus para 'resolver os problemas' do time.

O vídeo foi postado na quarta-feira (8) e contou com uma curtida de Jorge Jesus na postagem feita no Instagram.

