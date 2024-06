Torcida do Flamengo eterniza goleada de 6 a 1 sobre o Vasco; veja

Flamengo eterniza goleada de 6 a 1 em Bandeirão (Foto: Divulgação)







Publicada em 09/06/2024 - 20:50 • Rio de Janeiro

Torcida organizada do Flamengo criou um bandeirão em homenagem à goleada de 6 a 1 sobre o Vasco, no último domingo (2), no Maracanã, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Tal vitória foi a maior do Rubro-Negro Carioca em cima do time cruz maltino na história.

Além do Bandeirão carregar as cores do Flamengo, o mesmo ostenta um trocadilho, representando o mês de junho, com o número 06 por extenso. A arte também leva o desenho de cada um dos seis jogadores que marcaram (Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol) e o minuto de cada gol.

Jogadores do Flamengo comemorando um dos gols da goleada no último domingo (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

As referências e brincadeiras não param por aí. Abaixo dos jogadores está escrita a frase "O abandono parte 2", que é uma clara alusão à goleada de 4 a 1 no ano passado, quando o Flamengo aplicou quatro gols no primeiro tempo, e os torcedores do Vasco foram vistos deixando o estádio ainda no intervalo. O mesmo fato aconteceu no 6 a 1 da semana passada.

No último sábado, no Flamengo x Vasco pela final da Copa Rio Sub-17, a bandeira foi levada por torcedores à Gávea. O técnico Filipe Luís comandou a equipe na vitória por 2 a 1 e garantiu a vantagem do empate no jogo da volta da competição. O bandeirão deve fazer sua estreia no Maracanã na partida contra o Grêmio na próxima quinta, às 20h (Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.