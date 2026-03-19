Após sorteio, IA crava brasileiro eliminado na fase de grupos da Libertadores

A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores de 2026, nesta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Diante da novidade, o Lance! pediu para o Chat GPT analisar a primeira fase da competição continental e a tecnologia previu a eliminação de um clube brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores do Flamengo reagem ao sorteio da Libertadores: 'Todo ano'

Para a inteligência artificial, o Cruzeiro e o Mirassol irão cair na fase de grupos do torneio. A equipe celeste caiu no grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona SC (Equador). Já o time paulista está na chave H, com LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia).

Além do clube mineiro, o Chat GPT também previu dificuldades para o Corinthians na primeira fase do torneio. O timão está no Grupo E, com Peñarol (Uruguai), Independiente Santa Fé (Colômbia) e Platense (Argentina).

continua após a publicidade

Além de Corinthians, Cruzeiro e Mirassol, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os outros brasileiros presentes na competição. Veja a análise completa da inteligência artificial abaixo:

Análise dos grupos da Libertadores pela a IA

Grupo A

Flamengo

Estudiantes

Cusco FC

Independiente Medellín

Análise:

Flamengo é o grande favorito — elenco mais forte e experiência recente. Estudiantes é sempre competitivo e deve brigar pela segunda vaga. Medellín pode complicar em casa (altitude e pressão), enquanto o Cusco corre por fora.

continua após a publicidade

Palpite: Flamengo e Estudiantes

Possível zebra: Medellín

Grupo B

Nacional Universitario Coquimbo Unido Deportes Tolima

Análise:

Grupo bem equilibrado e sem superpotência clara. Nacional tem tradição, mas não sobra. Tolima e Universitario são competitivos. Coquimbo pode surpreender.

Grupo C

Palpite: Nacional e Tolima

Grupo mais imprevisível até aqui.

Fluminense Bolívar Deportivo La Guaira Independiente Rivadavia

Análise:

Fluminense é favorito técnico. Bolívar é muito forte em La Paz (altitude pesa muito). Rivadavia pode incomodar, La Guaira é o mais fraco.

Palpite: Fluminense e Bolívar

Fator decisivo: altitude na Bolívia

Grupo D

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona SC

Análise:

Um dos grupos mais fortes. Boca e Cruzeiro são favoritos, mas Barcelona em Guayaquil é chato demais. Católica também é organizada. Acredito que o clube do Equador irá surpreender.

Palpite: Boca Juniors e Barcelona SC

Grupo da morte (um dos).

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Grupo E

Peñarol Corinthians Independiente Santa Fé Platense

Análise:

Corinthians tem elenco superior, mas oscila. Peñarol cresce muito em casa. Santa Fe é sempre competitivo. Platense parece o mais fraco.

Palpite: Corinthians e Peñarol

Possível surpresa: Santa Fé

Grupo F

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Análise:

Palmeiras é um dos maiores favoritos ao título. Cerro Porteño costuma ser sólido. Junior pode surpreender.

Palpite: Palmeiras e Cerro Porteño

Favorito ao 1º lugar geral: Palmeiras

Grupo H

LDU Quito Lanús Always Ready Mirassol

Análise:

Grupo traiçoeiro. LDU muito forte na altitude. Lanús competitivo. Always Ready pode roubar pontos em casa. Mirassol é incógnita.

Palpite: LDU e Lanús

Grupo perigoso para brasileiro (Mirassol)

Grupo H

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

Análise:

Del Valle é muito organizado e forte em casa. Libertad é chato. Rosario Central tem camisa e pode crescer.

Palpite: Independiente del Valle e Rosario Central

🤑 Aposte em jogos da Copa Libertadores! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável