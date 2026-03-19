Após sorteio, IA crava brasileiro eliminado na fase de grupos da Libertadores
Seis clubes nacionais buscam título do torneio continental nesta temporada
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A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores de 2026, nesta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Diante da novidade, o Lance! pediu para o Chat GPT analisar a primeira fase da competição continental e a tecnologia previu a eliminação de um clube brasileiro.
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Para a inteligência artificial, o Cruzeiro e o Mirassol irão cair na fase de grupos do torneio. A equipe celeste caiu no grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona SC (Equador). Já o time paulista está na chave H, com LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia).
Além do clube mineiro, o Chat GPT também previu dificuldades para o Corinthians na primeira fase do torneio. O timão está no Grupo E, com Peñarol (Uruguai), Independiente Santa Fé (Colômbia) e Platense (Argentina).
Além de Corinthians, Cruzeiro e Mirassol, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os outros brasileiros presentes na competição. Veja a análise completa da inteligência artificial abaixo:
Análise dos grupos da Libertadores pela a IA
Grupo A
- Flamengo
- Estudiantes
- Cusco FC
- Independiente Medellín
Análise:
Flamengo é o grande favorito — elenco mais forte e experiência recente. Estudiantes é sempre competitivo e deve brigar pela segunda vaga. Medellín pode complicar em casa (altitude e pressão), enquanto o Cusco corre por fora.
Palpite: Flamengo e Estudiantes
Possível zebra: Medellín
Grupo B
- Nacional
- Universitario
- Coquimbo Unido
- Deportes Tolima
Análise:
Grupo bem equilibrado e sem superpotência clara. Nacional tem tradição, mas não sobra. Tolima e Universitario são competitivos. Coquimbo pode surpreender.
Grupo C
Palpite: Nacional e Tolima
Grupo mais imprevisível até aqui.
- Fluminense
- Bolívar
- Deportivo La Guaira
- Independiente Rivadavia
Análise:
Fluminense é favorito técnico. Bolívar é muito forte em La Paz (altitude pesa muito). Rivadavia pode incomodar, La Guaira é o mais fraco.
Palpite: Fluminense e Bolívar
Fator decisivo: altitude na Bolívia
Grupo D
- Boca Juniors
- Cruzeiro
- Universidad Católica
- Barcelona SC
Análise:
Um dos grupos mais fortes. Boca e Cruzeiro são favoritos, mas Barcelona em Guayaquil é chato demais. Católica também é organizada. Acredito que o clube do Equador irá surpreender.
Palpite: Boca Juniors e Barcelona SC
Grupo da morte (um dos).
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Grupo E
- Peñarol
- Corinthians
- Independiente Santa Fé
- Platense
Análise:
Corinthians tem elenco superior, mas oscila. Peñarol cresce muito em casa. Santa Fe é sempre competitivo. Platense parece o mais fraco.
Palpite: Corinthians e Peñarol
Possível surpresa: Santa Fé
Grupo F
- Palmeiras
- Cerro Porteño
- Junior Barranquilla
- Sporting Cristal
Análise:
Palmeiras é um dos maiores favoritos ao título. Cerro Porteño costuma ser sólido. Junior pode surpreender.
Palpite: Palmeiras e Cerro Porteño
Favorito ao 1º lugar geral: Palmeiras
Grupo H
- LDU Quito
- Lanús
- Always Ready
- Mirassol
Análise:
Grupo traiçoeiro. LDU muito forte na altitude. Lanús competitivo. Always Ready pode roubar pontos em casa. Mirassol é incógnita.
Palpite: LDU e Lanús
Grupo perigoso para brasileiro (Mirassol)
Grupo H
- Independiente del Valle
- Libertad
- Rosario Central
- Universidad Central
Análise:
Del Valle é muito organizado e forte em casa. Libertad é chato. Rosario Central tem camisa e pode crescer.
Palpite: Independiente del Valle e Rosario Central
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