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Após sorteio, IA crava brasileiro eliminado na fase de grupos da Libertadores

Seis clubes nacionais buscam título do torneio continental nesta temporada

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
22:26
Atualizado há 1 minutos
Libertadores
imagem cameraTaça da Libertadores da América (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)
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A Conmebol sorteou os grupos da Copa Libertadores de 2026, nesta quinta-feira (19), em Luque, no Paraguai. Diante da novidade, o Lance! pediu para o Chat GPT analisar a primeira fase da competição continental e a tecnologia previu a eliminação de um clube brasileiro.

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Para a inteligência artificial, o Cruzeiro e o Mirassol irão cair na fase de grupos do torneio. A equipe celeste caiu no grupo D, com Boca Juniors (Argentina), Universidad Católica (Chile) e Barcelona SC (Equador). Já o time paulista está na chave H, com LDU (Equador), Lanús (Argentina) e Always Ready (Bolívia).

Além do clube mineiro, o Chat GPT também previu dificuldades para o Corinthians na primeira fase do torneio. O timão está no Grupo E, com Peñarol (Uruguai), Independiente Santa Fé (Colômbia) e Platense (Argentina).

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Além de Corinthians, Cruzeiro e Mirassol, Flamengo, Fluminense e Palmeiras são os outros brasileiros presentes na competição. Veja a análise completa da inteligência artificial abaixo:

Análise dos grupos da Libertadores pela a IA

Grupo A

  • Flamengo
  • Estudiantes
  • Cusco FC
  • Independiente Medellín

Análise:
Flamengo é o grande favorito — elenco mais forte e experiência recente. Estudiantes é sempre competitivo e deve brigar pela segunda vaga. Medellín pode complicar em casa (altitude e pressão), enquanto o Cusco corre por fora.

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Palpite: Flamengo e Estudiantes
Possível zebra: Medellín

Grupo B

  1. Nacional
  2. Universitario
  3. Coquimbo Unido
  4. Deportes Tolima

Análise:
Grupo bem equilibrado e sem superpotência clara. Nacional tem tradição, mas não sobra. Tolima e Universitario são competitivos. Coquimbo pode surpreender.

Grupo C

Palpite: Nacional e Tolima
Grupo mais imprevisível até aqui.

  1. Fluminense
  2. Bolívar
  3. Deportivo La Guaira
  4. Independiente Rivadavia

Análise:
Fluminense é favorito técnico. Bolívar é muito forte em La Paz (altitude pesa muito). Rivadavia pode incomodar, La Guaira é o mais fraco.

Palpite: Fluminense e Bolívar
Fator decisivo: altitude na Bolívia

Grupo D

  • Boca Juniors
  • Cruzeiro
  • Universidad Católica
  • Barcelona SC

Análise:
Um dos grupos mais fortes. Boca e Cruzeiro são favoritos, mas Barcelona em Guayaquil é chato demais. Católica também é organizada. Acredito que o clube do Equador irá surpreender.

Palpite: Boca Juniors e Barcelona SC
Grupo da morte (um dos).

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Grupo E

  1. Peñarol
  2. Corinthians
  3. Independiente Santa Fé
  4. Platense

Análise:
Corinthians tem elenco superior, mas oscila. Peñarol cresce muito em casa. Santa Fe é sempre competitivo. Platense parece o mais fraco.

Palpite: Corinthians e Peñarol
Possível surpresa: Santa Fé

Grupo F

  • Palmeiras
  • Cerro Porteño
  • Junior Barranquilla
  • Sporting Cristal

Análise:
Palmeiras é um dos maiores favoritos ao título. Cerro Porteño costuma ser sólido. Junior pode surpreender.

Palpite: Palmeiras e Cerro Porteño
Favorito ao 1º lugar geral: Palmeiras

Grupo H

  1. LDU Quito
  2. Lanús
  3. Always Ready
  4. Mirassol

Análise:
Grupo traiçoeiro. LDU muito forte na altitude. Lanús competitivo. Always Ready pode roubar pontos em casa. Mirassol é incógnita.

Palpite: LDU e Lanús
Grupo perigoso para brasileiro (Mirassol)

Grupo H

  • Independiente del Valle
  • Libertad
  • Rosario Central
  • Universidad Central

Análise:
Del Valle é muito organizado e forte em casa. Libertad é chato. Rosario Central tem camisa e pode crescer.

Palpite: Independiente del Valle e Rosario Central

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Taça Libertadores final
Taça Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

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