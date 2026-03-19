O Flamengo está no Grupo A da Copa Libertadores. A Conmebol definiu a chave inicial do principal torneio do continente nesta quinta-feira (19), em uma cerimônia em Luque, no Paraguai. Os primeiros confrontos do Rubro-Negro serão contra Cusco FC (Peru), Estudiantes (Argentina) e Independiente Medellín (Colômbia).

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Diante do sorteio, torcedores do clube carioca demonstraram uma certa preocupação com a chave. Os principais desafios ressaltados pelos torcedores foram a presença de um clube grande da Argentina e a altitude.

A adversidade de jogar ao nível acima do mar acontecerá nos confrontos contra Cusco FC e Independiente Medellín. No Peru, o Flamengo irá enfrentar uma altitude de 3.400 metros. Já na Colômbia, o desafio será menor, de 1.495 metros.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reagiram ao grupo inicial da Libertadores. Veja a repercussão abaixo:

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Confira os grupos da Libertadores

Grupo A:

Flamengo

Estudiantes

Cusco

Independiente Medellín

Grupo B:

Nacional

Universitario

Coquimbo Unido

Deportes Tolima

Grupo C:

Fluminense

Bolívar

Deportivo La Guaira

Independiente Rivadavia

Grupo D:

Boca Juniors

Cruzeiro

Universidad Católica

Barcelona (EQU)

Grupo E:

Peñarol

Corinthians

Independiente Santa Fé

Platense

Grupo F:

Palmeiras

Cerro Porteño

Junior Barranquilla

Sporting Cristal

Grupo G:

LDU

Lanús

Always Ready

Mirassol

Grupo H:

Independiente del Valle

Libertad

Rosario Central

Universidad Central

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