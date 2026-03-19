Torcedores do Flamengo reagem ao sorteio da Libertadores: 'Todo ano'
Rubro-Negro está no grupo A do torneio continental
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O Flamengo está no Grupo A da Copa Libertadores. A Conmebol definiu a chave inicial do principal torneio do continente nesta quinta-feira (19), em uma cerimônia em Luque, no Paraguai. Os primeiros confrontos do Rubro-Negro serão contra Cusco FC (Peru), Estudiantes (Argentina) e Independiente Medellín (Colômbia).
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Diante do sorteio, torcedores do clube carioca demonstraram uma certa preocupação com a chave. Os principais desafios ressaltados pelos torcedores foram a presença de um clube grande da Argentina e a altitude.
A adversidade de jogar ao nível acima do mar acontecerá nos confrontos contra Cusco FC e Independiente Medellín. No Peru, o Flamengo irá enfrentar uma altitude de 3.400 metros. Já na Colômbia, o desafio será menor, de 1.495 metros.
Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reagiram ao grupo inicial da Libertadores. Veja a repercussão abaixo:
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Confira os grupos da Libertadores
Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín
Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima
Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia
Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)
Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense
Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal
Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol
Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central
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