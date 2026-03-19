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Torcedores do Flamengo reagem ao sorteio da Libertadores: 'Todo ano'

Rubro-Negro está no grupo A do torneio continental

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Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/03/2026
21:56
Torcida do Flamengo
imagem cameraTorcedores do Flamengo em festa no Maracanã (Foto: Adrian Fontes/Flamengo)
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O Flamengo está no Grupo A da Copa Libertadores. A Conmebol definiu a chave inicial do principal torneio do continente nesta quinta-feira (19), em uma cerimônia em Luque, no Paraguai. Os primeiros confrontos do Rubro-Negro serão contra Cusco FC (Peru), Estudiantes (Argentina) e Independiente Medellín (Colômbia).

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➡️ Veja gols em Flamengo x Remo: Luiz Araújo faz o terceiro do Rubro-Negro

Diante do sorteio, torcedores do clube carioca demonstraram uma certa preocupação com a chave. Os principais desafios ressaltados pelos torcedores foram a presença de um clube grande da Argentina e a altitude.

A adversidade de jogar ao nível acima do mar acontecerá nos confrontos contra Cusco FC e Independiente Medellín. No Peru, o Flamengo irá enfrentar uma altitude de 3.400 metros. Já na Colômbia, o desafio será menor, de 1.495 metros.

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Nas redes sociais, torcedores do Flamengo reagiram ao grupo inicial da Libertadores. Veja a repercussão abaixo:

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Confira os grupos da Libertadores

Grupo A:
Flamengo
Estudiantes
Cusco
Independiente Medellín

Grupo B:
Nacional
Universitario
Coquimbo Unido
Deportes Tolima

Grupo C:
Fluminense
Bolívar
Deportivo La Guaira
Independiente Rivadavia

Grupo D:
Boca Juniors
Cruzeiro
Universidad Católica
Barcelona (EQU)

Grupo E:
Peñarol
Corinthians
Independiente Santa Fé
Platense

Grupo F:
Palmeiras
Cerro Porteño
Junior Barranquilla
Sporting Cristal

Grupo G:
LDU
Lanús
Always Ready
Mirassol

Grupo H:
Independiente del Valle
Libertad
Rosario Central
Universidad Central

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Taça Libertadores final
Taça Libertadores (Foto: Luis Acosta/AFP)

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