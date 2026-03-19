Torcedores do Corinthians reagem a grupo do Timão na Libertadores: 'Sinceramente'

O sorteio da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana acontece nesta quinta-feira (19), na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. O Corinthians, no Grupo E da competição, já tem seus adversários definidos no torneio continental.

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Sorteio da Libertadores: veja retrospecto de brasileiros na competição

Veja o grupo:

Peñarol (URU) Corinthians (BRA) Santa Fe (COL) Platense (ARG)

Veja como os torcedores do Corinthians reagiram:

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Dorival Júnior, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

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Marcelo Paz admite saídas e mira maior venda da história do Corinthians

Texto de Guilherme Lesnok

Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, falou sobre a possibilidade de negociar jogadores do elenco e admitiu que o objetivo é concretizar uma das maiores vendas da história do clube.

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A declaração de Paz ocorreu antes do sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado em Luque, no Paraguai.

— Acho que, acima de tudo, temos que cumprir o orçamento, essa é a premissa do presidente. Vamos fazer, com calma, escolhendo o melhor momento e a melhor cifra para realizar uma ou mais operações. Pode ser no meio do ano. Não prometo, mas pode ser. Essa é a janela mais agressiva do futebol europeu, eles gastam mais. Naturalmente eles vêm à América do Sul para buscar talentos. Temos que valorizar nossos atletas, é uma perda esportiva e precisaremos de reposição. Queremos, sim, realizar a maior venda da história do Corinthians — disse Paz em entrevista à "GE TV".

Quem pode sair?

Até o momento, o Corinthians recusou duas ofertas por Hugo Souza. A primeira aconteceu no ano passado, quando o Milan tentou sua contratação.