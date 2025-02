Após saída de Denílson, Band contrata ex-São Paulo para o ‘Jogo Aberto’

A Band reforçou o time do "Jogo Aberto" após a saída do ex-jogador Denílson, no fim do ano passado. A emissora acertou a contratação do ex-dirigente do São Paulo Marco Aurélio Cunha, que vai atuar como comentarista da atração. À coluna do Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o novo contratado comentou a nova fase da carreira.

- (Muito bom) retornar à Band, agora como comentarista oficial, contratado pela Rede Bandeirantes, e reviver muito do que tantas vezes eu fiz e passei pela emissora, estar com as pessoas que eu gosto, especialmente a Renata, que é uma grande amiga, ajudar a manter o programa num nível muito legal. Todo mundo que está lá eu conheço. Vai ser muito legal juntar essa turma, debater com bom nível, sem clubismo - comentou.

- É importante ter opinião sobre as coisas que estão acontecendo. Isso que eu pretendo fazer. Fui muito bem recebido por todos. Estou muito feliz, vai ser uma nova etapa da minha vida, que vou fazer seriamente, mas também me divertir muito. Vamos fazer um belo trabalho juntos - completou Marco Aurélio Cunha.

Nas últimas semanas, a Band também tentou outros ex-jogadores para compor o elenco do "Jogo Aberto". Paulo Nunes, Kléber Gladiador e Vampeta foram alguns nomes tentados pela emissora, mas sem sucesso. Parceira de programa de Denílson nos últimos anos, Renata Fan comemorou a chegada de Marco Aurélio Cunha.

- Marco Aurélio é um sonho antigo. Desde que eu comecei a trabalhar na mídia, tenho uma admiração profunda pela inteligência, a coerência, a maneira como ele domina a comunicação e as ideias sobre futebol. Há muitos anos, eu disse que ele seria um comentarista na TV. Ele ria, não acreditava, fez várias coisas nos bastidores do futebol, construiu muito nessa área. E agora, finalmente, depois de mais de uma década, realizo um sonho como profissional de trabalhar ao lado dele. Tenho certeza de que ele vai agregar e acrescentar demais ao ‘Jogo Aberto’ e será uma figura essencial - comentou.

Denílson deixa a Band e acerta com a Globo

Após 15 anos na Band, Denílson recebeu uma proposta da Globo e fechou com a emissora líder de audiência. O ex-jogador vai atuar como comentarista em um programa do "SporTV" aos domingos, além de participações pontuais em outros programas esportivos da empresa, como o "Globo Esporte SP".