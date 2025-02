O Craque Neto comemorou ao vivo durante seu programa "Donos da Bola" a chegada de Galvão Bueno como nova contratação da Band. O apresentador considera o narrador "uma das grandes vozes deste país" e aproveitou para convidar Galvão para um cafezinho.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Carnaval no Rio com Belo, Ferrugem, Cabelinho e muito mais! Clique aqui e garanta 20% de desconto no Camarote Arpoador com o cupom LANCE20!

- Galvão Bueno, seja muito bem-vindo ao grupo Bandeirantes, há 44 anos o senhor trabalhou aqui. O senhor é uma das grandes vozes deste país, um dos grandes narradores, que a Band possa fazer mais sucesso ainda. Galvão, nós vamos tomar café junto, hein!? Vai ser metade, metade. Parabéns ao grupo Bandeirantes. Que a gente possa crescer junto com a sua força, com a sua voz, com seus patrocinadores. Você vai ser muito bem recebido - declarou Craque Neto sobre chegada de Galvão na Band.

continua após a publicidade

Quando Galvão estreia na Band?

Em vídeo nas redes sociais, o locutor revelou que irá repetir um formato de sucesso do Sportv e anunciou que estreia na nova casa no dia 31 de março. Galvão não vai narrar a Fórmula 1, mas será utilizado nas transmissões de outra forma, com o narrador Sérgio Maurício seguindo no comando das corridas. O veterano vai participar dos eventos maiores da categoria, como um tipo de mestre de cerimônias e comentarista.

➡️ Galvão Bueno alfineta Globo ao anunciar nome de novo programa na Band

A icônica carreira de Galvão

Com mais de 50 anos de carreira, Galvão Bueno começou a trabalhar como comentarista esportivo em 1974 e migrou para a locução em 1980, na Band. Mas foi com as narrações dos jogos da Copa do Mundo que o jornalista se consagrou como a principal voz do esporte do país.

continua após a publicidade

Entre suas principais narrações estão grandes vitórias do futebol brasileiro, especialmente o tetra e o penta; além de todos os títulos mundiais da Fórmula 1 de Ayrton Senna. No total, Galvão esteve presente em mais de 600 Grandes Prêmios de F1, 13 Copas do Mundo e 10 Jogos Olímpicos.