Contrato com a Globo impede participação de amigo de Galvão em programa na Band

O narrador Galvão Bueno se prepara para lançar um novo programa na Band, intitulado "Galvão e Amigos", com estreia prevista para o fim de março. A atração reunirá figuras notáveis que atuaram com o locutor nas últimas décadas. O ex-árbitro Arnaldo Cezar Coelho, no entanto, não poderá participar devido a um contrato de exclusividade com a Globo. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, do portal "f5".

Arnaldo Cezar Coelho, impedido de participar do programa por um contrato que limita sua presença em outras emissoras, já havia sido excluído de uma transmissão especial de Galvão no YouTube em 2023. O ex-árbitro é dono da TV Rio Sul, afiliada da Globo no interior do Rio de Janeiro.

A parceria entre Galvão e Arnaldo, que durou de 1989 a 2018, é lembrada por coberturas memoráveis de Copas do Mundo, consolidando uma amizade que ambos valorizam. "Galvão e Amigos" promete ser um ponto de encontro para Galvão Bueno com personalidades do esporte como Mauro Naves, Walter Casagrande, Paulo Roberto Falcão e Vanderlei Luxemburgo.

Além de seu novo programa na Band, Galvão Bueno expandirá sua atuação para as transmissões de Fórmula 1 na emissora, assumindo um papel de destaque em grandes prêmios, e para o streaming, com narrações de jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na Amazon Prime Video.