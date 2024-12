Após quase 10 anos, comentarista pede demissão da ESPN e fecha com a Cazé TV

Após a saída do ex-goleiro Fernando Prass, a ESPN sofreu mais uma baixa no corpo de comentaristas do canal nesta semana. De acordo com o portal "f5", o ex-atacante Djalminha pediu demissão da empresa para se juntar à Cazé TV. A informação foi confirmada pelo Lance!.

Djalminha chegou à ESPN em 2015, um ano após iniciar a carreira como comentarista na Band. O ex-atacante de Palmeiras e Flamengo atuava nos programas "Resenha" e "ESPN FC". Na Cazé TV, o ex-atleta irá atuar nas coberturas do Campeonato Paulista e do Brasileirão.

Pelo Flamengo, o ex-atacante conquistou Brasileirão e Copa do Brasil. Além das passagens pelo Rubro-Negro e pelo Palmeiras, Djalminha também passou por Guarani, Shimizu S-Pulse, Austria Viena e Deportivo La Coruña, onde conquistou La Liga, Copa do Rei e Supercopa da ESPN.

Em novembro, a ESPN já tinha sofrido com a saída de Fernando Prass, que é o novo reforço da Globo. Esse ano, o canal esportivo da Disney também perdeu o comentarista Renato Rodrigues, que se juntou à TNT Sports, e o narrador Paulo Andrade, que fechou com a Globo.