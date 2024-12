A partir de 2025, Fred Bruno, jornalista e influenciador digital, será o novo apresentador do Globo Esporte São Paulo. Formado em Jornalismo pela Universidade Paulista, com passagem marcante pelo canal Desimpedidos, Fred se tornou uma figura de destaque no ambiente digital, com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram.

Desde sua contratação pela Globo, Fred vem produzindo conteúdo para o Sportv e o YouTube do ge. Mesmo com a nova função, continuará a desenvolver projetos especiais para o Sportv a partir de 2025.

Fred Bruno, ex-Desimpedidos, é o novo apresentador do Globo Esporte SP (Foto: Reprodução)

- Treinei a vida inteira para um dia me tornar apresentador do Globo Esporte e esse dia chegou! Por mais que eu tenha me preparado a vida toda pra isso, é quase surreal anunciar que esse momento finalmente chegou. Doze anos após minha formatura na faculdade de Jornalismo, ver onde meu trabalho, minha família e meus fãs me levaram me traz uma gratidão imensa e uma felicidade inexplicável. Passei anos voltando apressado da escola para almoçar assistindo ao GE e agora sou eu que estarei no comando e dividindo com o público uma hora tão importante do dia. Quero muito marcar meu nome na história do programa - declarou Bruno, expressando a realização de um sonho ao assumir o comando do Globo Esporte SP, programa que acompanhou desde a infância.

Nascido no bairro de Vila Santa Catarina, na Zona Sul de São Paulo, Bruno, agora com 35 anos, teve uma trajetória diversificada antes de se consolidar na comunicação. Sua jornada incluiu desde vender doces até passear com cachorros.