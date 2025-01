Após polêmica, Neymar volta a afirmar que é melhor que Rivaldo

Neymar Jr., atacante do Al Hilal, posicionou-se acima de vários jogadores renomados do futebol mundial, durante uma dinâmica para as redes sociais da RomárioTV. Na sua lista, Neymar excluiu nomes como Luis Suárez, Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Rivaldo. A afirmação gerou debates, especialmente após uma troca de farpas com Rivaldo, que respondeu destacando sua contribuição para a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2002.

Neymar tentou suavizar a situação, expressando respeito por Rivaldo e justificando sua escolha como uma decisão difícil entre três grandes nomes do futebol brasileiro, incluindo Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho.

A polêmica entre Neymar e Rivaldo reacendeu discussões sobre comparações entre gerações de jogadores e seus legados no futebol brasileiro. Enquanto Neymar se estabeleceu como um dos principais jogadores de sua geração, conquistando títulos importantes e alcançando marcos pessoais significativos, a comparação com figuras históricas como Rivaldo suscita debates sobre critérios de avaliação e o impacto de diferentes eras e estilos de jogo no legado do futebol.