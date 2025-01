O jornalista Thiago Leifert fez sua estreia como narrador do SBT na última terça-feira (21), na vitória histórica do Barcelona sob o Benfica por 4 a 3, no Estádio da Luz, pela Champions League. Leifert foi muito comparado com Jorge Iggor, medalhão da TNT Sports, que narrava a mesma partida.

continua após a publicidade

➡️ Estreia de Tiago Leifert no SBT não eleva patamar da emissora; veja

Até o momento, ainda não foi confirmado um programa esportivo diário para Thiago Leifert no SBT. Contudo, ele está confirmado como voz principal das transmissões esportivas da Champions League e da Copa Sul-Americana, do canal.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Com estão Barcelona e Benfica na Champions League?

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 18 pontos e está garantido, ao menos, nos playoffs da competição europeia e fica muito perto de garantir vaga direta nas oitavas de final. Atualmente, a equipe está na segunda colocação, atrás apenas do Liverpool, com 21.

O Benfica é o 18º colocado, com dez pontos, e busca se manter em boa situação na briga pela classificação.