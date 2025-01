Torcida do Vasco enlouquece com invasão em Manaus: ‘Tomando as ruas’ Vasco e Madureira vão se enfrentar na Arena da Amazônia

Vegetti recebe carinho da torcida do Vasco em Manaus-AM (Foto: Reproduçõa/Youtube VascoTV) Vegetti recebe carinho da torcida do Vasco em Manaus-AM (Foto: Reproduçõa/Youtube VascoTV)