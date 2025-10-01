Após especulações negadas pelo próprio casal e polêmicas desmentidas pelo Flamengo na semana passada, o casamento de Éverton Cebolinha e Isa Ranieri chegou ao fim. O anúncio foi feito pela agora ex-esposa de Cebolinha, por meio de suas redes sociais.

continua após a publicidade

- Hoje, o que nos guia é a certeza de que somos felizes como família e como pais, e que a nossa melhor escolha é seguir como bons amigos, como já temos sido há algum tempo. O respeito permanece, e o amor que nos une através dos filhos será sempre incondicional - escreveu a influenciadora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cebolinha, Isa Ranieri e filhos com taça da Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Na semana anterior, Isa afirmou estar "casada e muito feliz" com o atacante do Flamengo

A sexta-feira (26) fora dos gramados ficou marcada pelo fim do relacionamento entre Léo Pereira, do Flamengo, e Karoline Lima. Após a notícia, surgiram boatos de um possível término também entre Everton Cebolinha e Isa Ranieri. Contudo, através das redes sociais, a influenciadora tratou de desmentir os rumores.

continua após a publicidade

Gente, está tudo bem (risos). Não tem nada acontecendo… continuo casada SIM e estamos MUITO felizes. Muitas fotos começaram a ser arquivadas pois eu e minha equipe estamos mudando o meu feed em função da minha marca que está para ser lancadanos tirem dessa por favor. Abraços - disse Isa, esposa do atacante do Flamengo.

Tudo começou depois que algumas fotos do casal 'desapareceram' do Instagram da esposa de Everton Cebolinha, do Flamengo.