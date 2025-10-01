menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Após fim de Léo Pereira e Karoline, atacante do Flamengo termina casamento

Na semana anterior, influenciadora afirmou estar "casada e muito feliz"

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/10/2025
10:37
Atualizado há 2 minutos
Isa Ranieri, ex-esposa de Éverton Cebolinha (foto: Reprodução)
imagem cameraIsa Ranieri, ex-esposa de Éverton Cebolinha (foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após especulações negadas pelo próprio casal e polêmicas desmentidas pelo Flamengo na semana passada, o casamento de Éverton Cebolinha e Isa Ranieri chegou ao fim. O anúncio foi feito pela agora ex-esposa de Cebolinha, por meio de suas redes sociais.

continua após a publicidade

- Hoje, o que nos guia é a certeza de que somos felizes como família e como pais, e que a nossa melhor escolha é seguir como bons amigos, como já temos sido há algum tempo. O respeito permanece, e o amor que nos une através dos filhos será sempre incondicional - escreveu a influenciadora.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Cebolinha e Isa Ranieri
Cebolinha, Isa Ranieri e filhos com taça da Copa do Brasil conquistada pelo Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)

Na semana anterior, Isa afirmou estar "casada e muito feliz" com o atacante do Flamengo

A sexta-feira (26) fora dos gramados ficou marcada pelo fim do relacionamento entre Léo Pereira, do Flamengo, e Karoline Lima. Após a notícia, surgiram boatos de um possível término também entre Everton Cebolinha e Isa Ranieri. Contudo, através das redes sociais, a influenciadora tratou de desmentir os rumores.

continua após a publicidade

Gente, está tudo bem (risos). Não tem nada acontecendo… continuo casada SIM e estamos MUITO felizes. Muitas fotos começaram a ser arquivadas pois eu e minha equipe estamos mudando o meu feed em função da minha marca que está para ser lancadanos tirem dessa por favor. Abraços - disse Isa, esposa do atacante do Flamengo.

Tudo começou depois que algumas fotos do casal 'desapareceram' do Instagram da esposa de Everton Cebolinha, do Flamengo.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias