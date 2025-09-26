Léo Pereira foi a boate antes do anúncio do término com Karoline, diz colunista

Léo Pereira e Karoline Lima terminaram o namoro de cerca de um ano e meio. Segundo o colunista Léo Dias, o zagueiro e outros jogadores do Flamengo foram a uma casa noturna depois da classificação em cima do Estudiantes na Libertadores, na noite de quinta-feira (25).

continua após a publicidade

Ainda na matéria, o jornalista deixa claro que nenhuma informação confirma que o motivo do término tenha sido a ida do zagueiro do Flamengo a boate. Internautas, inclusive, repararam que Karoline não comentou o jogo em suas redes sociais, como faz normalmente.

➡️Ao Lance!, Karoline revelou plano de casar com Léo Pereira, do Flamengo; relembre

O Rubro-Negro se classificou nos pênaltis, depois de perder no tempo normal por 1 a 0. Léo Pereira, assunto do dia pelo término com Karoline, bateu um pênalti na disputa de maneira impecável. Ele deslocou Muslera, goleiro uruguaio, e colocou a bola na gaveta.

continua após a publicidade

Léo Pereira vive grande fase com a camisa do Flamengo (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

Término de Karoline com Léo Pereira

Nesta sexta-feira (26), Karoline Lima anunciou o fim do relacionamento com o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo. Em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, a influenciadora confirmou o término, mas afirmou que não iria comentar nada sobre o assunto.

- Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos - disse Karoline Lima.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Léo Pereira e Karoline sempre estiveram entre os assuntos mais falados nas redes sociais. Antes de oficializarem o namoro, a influenciadora era casada com Éder Militão, que atualmente namora Tainá Castro, ex-mulher do zagueiro rubro-negro. Diante disso, os internautas acompanharam de perto toda essa história.

continua após a publicidade

No Instagram de ambos, as fotos em casal não aparecem mais no perfil. Apelidado de “Karolino” pelos torcedores rubro-negros, o zagueiro mantinha um rotina próxima da influenciadora e compartilhava diversos momentos nas redes sociais. Recentemente, Karoline Lima esteve envolvida em polêmicas com Tainá Castro, ex-mulher de Léo Pereira e atual namorada de Militão.