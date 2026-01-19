Atlético-MG vive semana de clássicos: confira a programação completa
Galo encara o América e o Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro
A semana promete ser intensa para o Atlético. Após empatar nas três primeiras rodadas do Campeonato Mineiro e ainda buscar a primeira vitória na competição, a equipe terá pela frente dois grandes desafios: os clássicos contra América e Cruzeiro.
A equipe comandada por Jorge Sampaoli já sente a pressão por resultados neste início de temporada. Nas duas primeiras rodadas, o Atlético entrou em campo com um time mesclado entre jovens das categorias de base e atletas do elenco principal, somando dois empates.
No último domingo, contra a Tombense, a equipe titular completa, cercada de expectativa, fez sua estreia na temporada, mas acabou ficando novamente apenas no empate.
Após três empates, o Galo passa a precisar de vitórias para não complicar a classificação às semifinais do Campeonato Mineiro. E os próximos desafios serão os mais difíceis: dois clássicos. Na quarta-feira (21), a equipe enfrenta o América, no Independência, e no domingo (25) recebe o Cruzeiro, na Arena MRV.
Agenda semanal do Atlético
Confira os compromissos do Galo na semana:
Segunda-Feira (19) - Treino na cidade do Galo às 10h
Terça-Feira (20) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h
Quarta-Feira (21) - América x Atlético às 21h30 - 4° rodada Campeonato Mineiro (Arena Independência)
Quinta-Feira (22) - Treino às 11h na cidade do Galo
Sexta-Feira (23) - Treino na cidade do Galo às 10h e às 16h
Sábado (24) - Treino na cidade do Galo às 10h
Domingo (25) - Atlético x Cruzeiro às 18h - 5° rodada Campeonato Mineiro (Arena MRV)
