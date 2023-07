A dupla afirma ter sido apresentada à empresa de criptomoedas 'Xland Holding' por meio de Willian. De acordo com processos divulgados anteriormente, Scarpa e Mayke investiram mais de R$ 10 milhões no esquema da operadora e foram levados a acreditar que teriam um retorno de 3,5% a 5% ao mês. O jogador do Nottingham Forest aplicou R$ 6,3 milhões, enquanto o lateral-direito do Palmeiras colocou mais de R$ 4,5 milhões no negócio. A informação foi dada inicialmente pela Globo, no 'Fantástico'.