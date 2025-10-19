Pedro foi o grande destaque da vitória do Flamengo diante do Palmeiras, por 3 a 2 no Brasileirão. A escalação do camisa 9 entre os titulares, que tem alternado partidas entre os reservas, rendeu uma análise de Denílson em relação à postura dos dois treinadores com a escalação ofensiva de seus elencos.

- A diferença do Palmeiras de Abel Ferreira e do Flamengo de Filipe Luis, em relação a alguns jogadores, é que o Abel quando conseguiu achar a dupla Flaco López e Vitor Roque, ele deu sequência. Eu acho que o Filipe Luis roda muito o sistema ofensivo. O Pedro vem sendo protagonista e já podemos começar a falar dele em Seleção Brasileira, assim como o Vitor Roque - disse Denílson.

O Flamengo abriu 3 a 1 no Palmeiras no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro. O camisa 9, participou diretamente dos três gols. No primeiro, assistência para o camisa 10. No segundo, sofreu a falta que originou o gol de pênalti cobrado por Jorginho. E, no terceiro, não só atuou como centroavante e ampliou o placar, como também abafou a saída de bola palmeirense para gerar a oportunidade de gol.

Desataques da coletiva de Abel Ferreira, após Flamengo x Palmeiras

Em entrevista coletiva pós-jogo, Abel elogiou o desempenho do Palmeiras no Maracanã e lamentou a reação tardia, já nos acréscimos do segundo tempo. O treinador evitou entrar em polêmicas de arbitragem e elencou motivos para a vitória do Flamengo.

- Já falei o suficiente. Já fui expulso pelos árbitros por dizer o que pensava ao longo desses quatro anos. Só agora se lembraram, quando fui expulso, que eu tomei cartões amarelos… esse tempo todo ninguém quis falar dos árbitros. Há cinco anos fui expulso, e vocês não disseram nada. Fui expulso por reclamar com o treinador da equipe adversária. Falei com os árbitros durante muito tempo, e o que vocês, jornalistas, fizeram? - disse Abel Ferreira.

- O Bruno (Fuchs) poderia ter evitado a situação (pisar no rival). Mas temos que ver o que se passa antes. O Bruno é lançado ao chão, se fosse no basquete, é falta no atacante. Mas não é basquete, é futebol. O árbitro decide. O Pedro dá um empurrão e tira vantagem.