menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

São Paulo sofre gol mais rápido do Brasileirão e revolta torcedores: ‘Vergonha’

Reinaldo contribui com mais uma participação direta em gol

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
19:04
Reinaldo em ação pelo Mirassol
imagem cameraReinaldo em ação pelo Mirassol (Foto: Gilson Lobo/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Mirassol marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro 2025, em duelo contra o São Paulo, no José Maria de Campos Maia. Antes dos 35 segundos, Reinaldo cruzou na grande área e Alesson cabeceou com liberdade no canto esquerdo do goleiro Rafael. O gol relâmpago irritou demais torcedores do Tricolor, que usaram as redes sociais para protestar.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Mirassol abre placar contra São Paulo; veja o gol

Tricolores perdem paciência

Equipes em momentos opostos

O Mirassol vive grande fase no Brasileirão, é o quarto colocado com 49 pontos e está com seis pontos de vantagem para o quinto colocado (Botafogo). O Leão vem de duas vitórias seguidas, sobre Fluminense e Internacional, a última pelo placar de 3 a 1

Já o São Paulo vive momento ruim na temporada, são duas derrotas consecutivas e se distanciou do G-6. São cinco pontos de diferença para o Bahia, equipe em sexto colocado, com os baianos com um jogo a menos no campeonato.

continua após a publicidade
O goleiro Rafael, do São Paulo, já precisou realizar diversas defesas contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
O goleiro Rafael, do São Paulo, já precisou realizar diversas defesas contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

💊🟨Desfalques:
O Mirassol tem os desfalques de: Negueba e Alex Muralha (suspensos); PH, Gabriel, Lucas Ramon e Edson Carioca (lesionados); e Chico da Costa (afastado). Já o São Paulo não conta com: Cédric, Luan, Rafael Toloi, Oscar, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Wendell, Leandro e Dinenno (lesionados)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias