O Mirassol marcou o gol mais rápido do Campeonato Brasileiro 2025, em duelo contra o São Paulo, no José Maria de Campos Maia. Antes dos 35 segundos, Reinaldo cruzou na grande área e Alesson cabeceou com liberdade no canto esquerdo do goleiro Rafael. O gol relâmpago irritou demais torcedores do Tricolor, que usaram as redes sociais para protestar.

Mirassol abre placar contra São Paulo; veja o gol

Tricolores perdem paciência

Equipes em momentos opostos

O Mirassol vive grande fase no Brasileirão, é o quarto colocado com 49 pontos e está com seis pontos de vantagem para o quinto colocado (Botafogo). O Leão vem de duas vitórias seguidas, sobre Fluminense e Internacional, a última pelo placar de 3 a 1

Já o São Paulo vive momento ruim na temporada, são duas derrotas consecutivas e se distanciou do G-6. São cinco pontos de diferença para o Bahia, equipe em sexto colocado, com os baianos com um jogo a menos no campeonato.

O goleiro Rafael, do São Paulo, já precisou realizar diversas defesas contra o Mirassol (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

💊🟨Desfalques:

O Mirassol tem os desfalques de: Negueba e Alex Muralha (suspensos); PH, Gabriel, Lucas Ramon e Edson Carioca (lesionados); e Chico da Costa (afastado). Já o São Paulo não conta com: Cédric, Luan, Rafael Toloi, Oscar, Calleri, Ryan Francisco, André Silva, Wendell, Leandro e Dinenno (lesionados)