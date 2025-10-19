Comemoração Jorginho em gol do Flamengo diverte torcedores: ‘Batalha espiritual’
Flamengo vence Palmeiras por 3 a 1 no Maracanã
No primeiro gol do Flamengo, marcado por Arrascaeta, Jorginho e Pulgar divertiram torcedores rubro-negros com sua comemoração inusitada. Entrosados e amigos, os volantes rubro-negros brincaram entre si com empurrões durante a comemoração do gol. Posteriormente, de pênalti, Jorginho também deixou sua marca no clássico disputado no Maracanã.
O Flamengo abriu 3 a 1 no Palmeiras no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro. O camisa 9, participou diretamente dos três gols. No primeiro, assistência para o camisa 10. No segundo, sofreu a falta que originou o gol de pênalti cobrado por Jorginho. E, no terceiro, não só atuou como centroavante e ampliou o placar, como também abafou a saída de bola palmeirense para gerar a oportunidade de gol.
Jorginho e batedor de pênaltis nato:
Jorginho chegou ao Flamengo na véspera do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, assumindo o posto de titular desde a estreia. Rapidamente, ele se tornou peça-chave no sistema tático do técnico Filipe Luis. Batedor oficial do Flamengo, Jorginho não desperdiçou nenhuma cobrança pelo Rubro-Negro.
Contra o Palmeiras, Jorginho não sentiu o peso da decisão, foi tranquilo para a bola e converteu mais um.
Flamengo derrota Palmeiras em briga pelo título
Com um primeiro tempo avassalador, o Flamengo venceu o Palmeiras por 3 a 2 na tarde deste domingo (19), no Maracanã, e igualou o rival em pontos na liderança do Campeonato Brasileiro. Arrascaeta, Jorginho, em cobrança de pênalti, e Pedro marcaram para o Rubro-Negro, enquanto Vitor Roque e Gustavo Gómez, já nos acréscimos, anotaram para o Verdão.
