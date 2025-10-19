Pedro marca, assiste Arrascaeta e enlouquece torcedores do Flamengo: ‘Muro’
Camisa 9 começou entre os titulares para duelo decisivo contra o Palmeiras
O Flamengo abriu 3 a 1 no Palmeiras no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro. O camisa 9, participou diretamente dos três gols. No primeiro, assistência para o camisa 10. No segundo, sofreu a falta que originou o gol de pênalti cobrado por Jorginho. E, no terceiro, não só atuou como centroavante e ampliou o placar, como também abafou a saída de bola palmeirense para gerar a oportunidade de gol.
Entre os torcedores do Flamengo no X, Pedro é o nome mais exaltado. O centroavante, que começou entre o titulares, fez chover no Maracanã.
Artilheiro das decisões, Nunes enaltece Pedro antes de Flamengo x Palmeiras
Na vespéra da partida, que colocará líder e vice-líder do Brasileirão frente a frente, o Lance! conversou com Nunes, um dos maiores ídolos do clube carioca. Artilheiro das decisões, o ex-jogador destacou que Pedro pode ser um diferencial em campo.
— O Pedro é um grande centroavante, tem presença de área, uma movimentação muito boa, assim como a leitura tática dentro do campo. Ele está sempre mostrando para os companheiros que ele tem presença, que ele está ali. Tem que abastecer o Pedro (dar passes para ele), que é o homem-gol — iniciou Nunes, em entrevista ao Lance!.
