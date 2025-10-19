menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Pedro marca, assiste Arrascaeta e enlouquece torcedores do Flamengo: ‘Muro’

Camisa 9 começou entre os titulares para duelo decisivo contra o Palmeiras

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/10/2025
17:11
Arrascaeta comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã
imagem cameraArrascaeta comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Palmeiras no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo abriu 3 a 1 no Palmeiras no primeiro tempo, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro. O camisa 9, participou diretamente dos três gols. No primeiro, assistência para o camisa 10. No segundo, sofreu a falta que originou o gol de pênalti cobrado por Jorginho. E, no terceiro, não só atuou como centroavante e ampliou o placar, como também abafou a saída de bola palmeirense para gerar a oportunidade de gol.

continua após a publicidade

Entre os torcedores do Flamengo no X, Pedro é o nome mais exaltado. O centroavante, que começou entre o titulares, fez chover no Maracanã.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Artilheiro das decisões, Nunes enaltece Pedro antes de Flamengo x Palmeiras

🎙️Entrevista de Lucas Bayer

Na vespéra da partida, que colocará líder e vice-líder do Brasileirão frente a frente, o Lance! conversou com Nunes, um dos maiores ídolos do clube carioca. Artilheiro das decisões, o ex-jogador destacou que Pedro pode ser um diferencial em campo.

— O Pedro é um grande centroavante, tem presença de área, uma movimentação muito boa, assim como a leitura tática dentro do campo. Ele está sempre mostrando para os companheiros que ele tem presença, que ele está ali. Tem que abastecer o Pedro (dar passes para ele), que é o homem-gol — iniciou Nunes, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade
Pedro sofreu a falta que originou o 3º gol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Pedro sofreu a falta que originou o 3º gol do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias