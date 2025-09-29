Após derrota do Corinthians, André Rizek discorda de Dorival Jr: ‘Foi mal’
Timão chegou ao sétimo jogo sem vitórias na Neo Química Arena
Jogando para mais de 40 mil torcedores, o Corinthians perdeu de virada para o Flamengo, neste domingo (28). Durante o programa “Fechamento Sportv”, o jornalista André Rizek discorda de uma fala do técnico Dorival Júnior, durante a entrevista coletiva, após a partida.
Questionado após mais uma derrota do Corinthians na Neo Química Arena, Dorival afirmou que o Flamengo conquistou o resultado com apenas duas oportunidades. De acordo com Rizek, a equipe rubro-negra teve domínio total dos últimos 30 minutos do confronto.
Além disso, o jornalista avaliou os motivos que levaram o Corinthians ao sétimo jogo sem vitória em sua casa. Para ele, Dorival Júnior demorou para fazer as substituições, principalmente para colocar jogadores que tem facilidade em cadenciar o jogo.
- Eu discordo do Dorival quando ele diz que o Flamengo teve duas chances e matou o jogo, eu não acho. Apesar do lateral, que realmente tinha que ter sido invertido, domínio dos últimos 30 minutos foi total do Flamengo. Também acho que ele foi mal nas alterações hoje, ele demorou para colocar jogadores para cadenciar o jogo e entrou tarde com o Vitinho - disse, André Rizek.
Torcedores elegem culpados pela derrota do Corinthians
Nas redes sociais, os torcedores detonaram a atuação do artilheiro do Corinthians na partida. Apesar de balançar as redes, no início da segunda etapa, o camisa 9 ficou marcado pelo pênalti desperdiçado no início da partida.
Por outro lado, os torcedores compartilham a responsabilidade do resultado com o técnico Dorival Jr. Segundo um dos internautas, as mudanças feitas pelo treinador no decorrer da partida foram ruins.
