Gustavo Henrique questiona validade de gol do Flamengo contra Corinthians: ‘Nítido’

Gustavo Henrique, do Corinthians, lamentou a derrota por 2 a 1 para o Flamengo neste domingo (28), na Neo Química Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. O zagueiro questionou a validade do gol da virada marcado por Luiz Araújo. Segundo o defensor, a bola teria saído pela lateral no início da jogada, após desvio em Gonzalo Plata.

— No lance do lateral, eu consegui travar, a bola bateu nele, é nítido pela direção da jogada. Eles cobram rápido e marcam. Foi uma frustração muito grande, porque conseguimos neutralizar as jogadas deles. Não criaram muitas chances de gol e, infelizmente, levamos a virada — afirmou à "CazéTV".

O defensor também destacou o desempenho da equipe no primeiro tempo, quando Yuri Alberto perdeu um pênalti e outras oportunidades antes de abrir o placar para o Corinthians.

— No primeiro tempo, fizemos um bom jogo. Conseguimos equilibrar, neutralizar bem as chances do Flamengo e tivemos oportunidades de abrir o placar, com pênalti e cara a cara com o goleiro. Infelizmente, não conseguimos concluir. Demos suporte ao Yuri. Claro que terá cobrança, mas ele tem nosso apoio — disse.

O zagueiro reforçou a necessidade de evolução para os próximos compromissos e pediu o apoio da torcida.

— A gente fez um bom primeiro tempo. Se tivéssemos feito o gol, seria outro jogo. Agora é voltar, continuar trabalhando, seguir pedindo apoio do nosso torcedor e fazer a nossa parte. Precisamos melhorar — completou.

