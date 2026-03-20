Anúncio de Tainá e Éder Militão pega fãs de surpresa

A influenciadora Tainá Militão anunciou que está grávida do primeiro filho com o zagueiro Éder Militão, em publicação feita nas redes sociais nesta sexta-feira (20). O casal, que oficializou a união em 2025, compartilhou a novidade com os seguidores em tom emocionado.

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- Hoje, com o coração cheio de amor, a gente conta: agora somos seis. Mais um pedacinho nosso chegando - escreveu a influenciadora, ao revelar a chegada do novo integrante da família.

Tainá já é mãe de Helena e Matteo, frutos de seu relacionamento anterior com o jogador Léo Pereira. Já Militão é pai de Cecília, filha do relacionamento com Karoline Lima.

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O anúncio confirma especulações recentes dos seguidores. Mais cedo, Tainá havia publicado uma imagem usando um colar com quatro pingentes, o que levantou suspeitas sobre uma possível gravidez. A confirmação veio no mesmo dia em que a influenciadora celebrou seu aniversário de 29 anos, em viagem com a família.

Tainá com colar com quatro bonequinhos — Foto: Reprodução/Instagram

O casal oficializou o casamento em julho do ano passado, em uma cerimônia realizada no Palácio Tangará. O relacionamento se tornou público no fim de 2023 e repercutiu nas redes sociais à época, em meio a conexões entre os envolvidos.

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Entenda a 'troca de casais':

Léo Pereira foi casado com Tainá Castro, influenciadora digital com meio milhão de seguidores nas redes sociais. Eles tiveram dois filhos: Helena e Matteo. Em setembro de 2023 o casal se separou, e, hoje, tanto Léo quanto Tainá se casaram novamente.

A cearense de 29 anos conta com mais de 6 milhões de seguidores e é mãe de Cecília, fruto do relacionamento com Éder Militão.

Karoline e Militão colocaram um ponto final na relação antes mesmo do nascimento da filha, em julho de 2022.

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Em junho de 2024 o defensor do Real Madrid assumiu namoro com Tainá Castro. Os dois se casaram em uma festa luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo.

Tanto Léo Pereira e Karoline Lima quanto Éder Militão e Tainá Castro postam nas redes sociais momentos em família com os filhos.

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