Esposa revela apelido curioso de Messi, e bolo de aniversário do craque viraliza

Lionel Messi, jogador do Inter Miami, celebrou seu 38º aniversário com um bolo temático dos "Smurfs" enquanto disputa a Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos. A comemoração ocorreu nessa terça-feira (24) em família e foi compartilhada nas redes sociais por sua esposa, Antonella Rocuzzo, que fez uma brincadeira com a personalidade do craque argentino. Confira a foto abaixo:

Antonella publicou fotos do casal e de Messi com seus três filhos - Thiago, Mateo e Ciro - no Instagram. Na mensagem, ela escreveu: "Feliz aniversário, velho Ranzinza! Melhor pai, melhor companheiro, melhor tudo!!! Que sorte a nossa ter você! Te amamos".

A data festiva acontece durante a participação do Inter Miami na Copa do Mundo de Clubes, competição que está sendo realizada nos Estados Unidos, país onde o argentino atua profissionalmente. O time recentemente garantiu classificação para as oitavas de final após empatar com o Palmeiras na fase de grupos.

O próximo compromisso da equipe será contra o PSG, atual campeão da Champions League, no domingo, às 13h, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. O confronto marca um reencontro de Messi com seu ex-clube francês.

Durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, o argentino atuou em 75 partidas, balançou as redes 32 vezes e contribuiu com 34 assistências. No período, conquistou dois títulos do Campeonato Francês e uma Supercopa da França. Na Liga dos Campeões, o PSG não avançou além das oitavas de final nas duas temporadas com Messi, sendo eliminado pelo Real Madrid em 2022 e pelo Bayern de Munique em 2023.

Messi em ação pelo Inter Miami (Foto: AFP)

