Saiba quando Tiago Leifert, ex-Globo, deve estrear como narrador no SBT

Próximo de ser anunciado pelo SBT, Tiago Leifert deve estrear pela emissora neste mês na função de narrador. De acordo com o colunista Flávio Ricco, do portal "LeoDias", o novo locutor do canal deve comandar partidas da Champions League no fim de janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Forte no mercado, Globo estuda tirar direitos de transmissão de torneio da ESPN

O SBT contratou Tiago Leifert para repor a saída de Cléber Machado, que acertou com a Record para a transmissão do Campeonato Brasileiro. Na emissora da família Abravanel, Leifert também deve atuar em jogos da Copa Sul-Americana.

A chance como narrador foi um dos principais fatores que levaram Leifert a aceitar a proposta. O jornalista queria voltar a atuar na função que já exerceu no game FIFA e em jogos da Copa do Mundo do Qatar transmitidos pelo Globoplay.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tiago Leifert chegou à Globo em 2004 e começou a ganhar notoriedade a partir de 2009, quando passou a apresentar o Globo Esporte São Paulo. O jornalista cresceu na empresa até ganhar espaço no entretenimento, comandando o programa musical "The Voice Brasil".

➡️ Na Record, Cléber Machado vai ganhar programa ao lado de antigo medalhão da Band

O jornalista também passou por programas como "É De Casa" e "Encontro", além de participar da cobertura de desfiles das escolas de samba na Globo. Em 2017, Leifert assumiu a apresentação do Big Brother Brasil, onde ficou até pedir demissão, em 2021.

continua após a publicidade

Tiago Leifert após saída da Globo

Após sair da Globo, Tiago Leifert fez algumas participações em jogos no canal do Paulistão no Youtube e em partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para narrar jogos do torneio no "Globoplay". Atualmente, o apresentador também tem um canal no Youtube.