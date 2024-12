SBT define narrador para substituir Cléber Machado em 2025

O SBT definiu o substituto de Cléber Machado para a temporada esportiva de 2025. O renomado narrador deixou o canal em novembro, a rescisão contratual foi de comum acordo entre as partes. Agora, o comunicador irá fazer parte do plantel da emissora Record, para a transmissão do Brasileirão do próximo ano.

De acordo com a apuração do portal "Leo Dias", Tiago Leifert foi o nome selecionado pelo SBT para substituir Cléber Machado. O jornalista e o canal chegaram a um acordo nesta quinta-feira (19) e o anúncio oficial deve acontecer nos próximos dias, após a assinatura de contrato.

Na nova trajetória, Leifert irá pela primeira vez narrar partidas na TV Aberta. Ele deu os primeiros passos no jornalismo como repórter. Posteriormente, chegou a ser editor e apresentador da Rede Globo, tendo no currículo passagens por programas renomados da emissora, como "The Voice", "Big Brother Brasil" e "Globo Esporte".

Tiago Leifert retorna a TV aberta

A despedida da emissora aconteceu em setembro de 2021. Desde a data, ele não teve mais aparições na TV aberta. Após três anos, ele pode está mais perto do que nunca de retornar às telinhas. Contudo, teve oportunidade em mídias alternativas, onde chegou a narrar alguns jogos.

Tiago Leifert fez algumas participações em jogos no canal do Paulistão no YouTube e em partidas da Copa do Brasil na Amazon Prime Video. Na Copa do Mundo de 2022, voltou à emissora carioca pontualmente para narrar jogos do torneio no "Globoplay". Atualmente, o apresentador tem um canal no YouTube.

