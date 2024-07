Anitta critica uniforme do Brasil nas Olimpíadas: ‘Como o atleta é tratado no país’

Anitta criticou o uniforme da delegação brasileira em Paris (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 24/07/2024 - 12:51 • Rio de Janeiro (RJ)

Os uniformes da delegação brasileira para as Olimpíadas de Paris 2024 vêm recebendo fortes críticas. E a cantora Anitta também expressou sua indignação. Nas redes sociais, ela afirmou que o uniforme "representa como o atleta é tratado".

- Acho que o look representa exatamente como o atleta é tratado no país. Sem estrutura, sem oportunidades, desvalorizado. O atleta no Brasil é um grande vencedor só por resistir na decisão de ser atleta. Acho que o olhar veio pra reafirmar exatamente isso, como que o atleta precisa ser guerreiro e passar por poucos e boas pra seguir seu sonho - criticou Anitta.

Com detalhes bordados a mão por mulheres do semiárido do Rio Grande do Norte, os modelos dos uniformes têm jaqueta jeans personalizada com araras, tucanos e onças. Há também designs especiais para viagem e pódio, além de modelo específico para algumas modalidades que têm patrocinador exclusivo.