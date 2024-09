Anitta assume namoro com jogador revelado pelo Flamengo; saiba mais

Anitta assumiu namoro com o meia Vinicius Souza, ex-Flamengo (Foto: Reprodução/Internet)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 19:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma das principais artistas brasileiras da atualidade, Anitta assumiu relacionamento com o jogador Vinicius Souza, do Sheffield United. Nesta quarta-feira (25), o ex-meia do Flamengo apareceu de mãos dadas com a cantora em um desfile, na Semana da Moda de Paris.

Os rumores do relacionamento entre os dois começaram no início do mês, após o show de Anitta no jogo da NFL em São Paulo, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Após a apresentação na Neo Química Arena, os dois foram vistos juntos em clima íntimo em uma festa.

Vinicius Souza é revelado nas categorias de base do Flamengo e fez parte do elenco multicampeão entre 2019 e 2020. Pelo Rubro-Negro, o meia de 25 anos conquistou Libertadores, Brasileirão, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca.

O volante deixou o Flamengo em agosto de 2020, quando fechou com o Lommel-BEL. No período no clube belga, o jogador somou empréstimos por Mechelen-BEL e Espanyol-ESP. No ano passado, Vinição foi comprado pelo Sheffield United, onde já atuou em 44 partidas.