Suposta amante de Matheus Gonçalves comemora gol do jogador do Flamengo; confira

Manu Soares, mulher apontada como amante de Matheus Gonçalves, viralizou nas redes sociais ao comemorar o gol do atacante do Flamengo contra o Cuiabá. O tento garantiu a vitória do Rubro-Negro contra o adversário por 2 a 1, na última quarta-feira (20), na Arena Pantanal.

No último mês, o Garoto do Ninho teve uma foto vazada nas redes sociais ao lado de Manu Soares em um motel. Na ocasião, a mulher foi apontada como amante do jogador. O caso tomou grande repercussão, e em um vídeo publicado na última quarta-feira (20), a jovem chegou a se manifestar publicamente pedindo para parar de ser associada ao atleta.

- Nunca mais toquei no nome de ninguém. Só que não pararam de me pertubar, em todos os lugares da internet. Ontem, desativei todos so comentários das minhas fotos e dos meus vídeos no Tik Tok, que era algo meu pessoal. Mas são muitos comentários relacionando a outra pessoa (Matheus Gonçalves). Estou meio de saco cheio, e gostaria de virar essa página. Parem de me associar a certas pessoas, por gentileza - disse Manu Soares.

A comemoração do gol de Matheus Gonçalves

Horas após o pedido público nas redes sociais, a suposta amante não se conteve e ela própria se associou ao jogador através de um vídeo comemorando o gol de Matheus Gonçalves, que garantiu a vitória do Flamengo contra o Cuiabá.

Além disso, Manu também compartilhou um registro do tento ao som de um funk criado sobre a suposta traição. Na ocaisão, o Matheus Gonçalves teria pedido para que a jovem tomasse uma pírula do dia seguinte, pois eles teriam tido relação sem preservatido. O áudio foi usado para a criação de um funk que viralizou na torcida rubro-negra. Veja abaixo: