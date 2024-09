Vinicius Souza fecha comentários no Instagram após oficializar romance com Anitta; entenda

Anitta e seu novo affair, Vinicius Souza, ex-jogador do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/09/2024 - 17:03 • Rio de Janeiro

Vinicius Souza e Anitta oficializaram o namoro nesta semana. A certeza do relacionamento aconteceu após a cantora publicar uma imagem ao lado do ex-jogador do Flamengo nas redes sociais. Logo após a publicação, milhares de fãs da cantora invadiram o perfil do volante, que chegou a fechar os comentários no Instagram.

Uma das pessoas que chegaram a realizar um comentário na rede do jogador foi Mauro Machado, mais conhecido como Painitto. O pai da cantora escreveu 'Arregaça!!!' em uma das fotos do novo genro. Os dois se seguem nas redes sociais, e além do sogro, Vinição também segue Renan Machado, irmão de Anitta.

A relação entre o jogador e a artista era especulada há algumas semanas. Contudo, a certeza do romance aconteceu apenas na última quarta-feira (25), quando os dois apareceram juntos no desfila da marca de grife Balmain. Posteriormente, Anitta publicou uma foto ao lado do novo namorado.

Vinícius Souza é fruto das categorias de base do Flamengo e chegou ao profissional em 2019, onde participou dos títulos da Libertadores e do Brasileiro. Após o sucesso no Rubro-Negro, ele se transferiu para a Europa no ano seguinte. No Velho Continente, o Garoto do Ninho já colecionou passagens pelo Lommel SK e KV Mechelsen, da Bélgica, Espanyol, da Espanha, e atualmente defende o Sheffield United, da Inglaterra.