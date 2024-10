Yuri Alberto e Alcaraz são denunciados pelo STJD por agressão em Corinthians x Flamengo

Copiar Link

O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) denunciou Yuri Alberto e Carlos Alcaraz após confusão no fim da vitória do Corinthians sobre o Flamengo, por 2 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. Ambos os atletas foram enquadrados no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que possui pena prevista entre quatro e 12 partidas.

O atacante paulista foi denunciado por "desferir chutes ou pontapés, desvinculados da disputa de jogo, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

Alcaraz, por sua vez, foi autuado por "desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares em outrem, de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido".

Zagueiro do Corinthians, Cacá também foi citado por segurar o pescoço de Alcaraz durante a confusão. A pena prevista é de uma a três partidas. Emiliano Díaz, auxiliar da equipe paulista, foi enquadrado no artigo 258, após assumir postura antidesportiva - com pena entre um e seis duelos.

Ademais, Ramon Abatti Abel, árbitro do confronto, denunciou o executivo de futebol Fabinho Soldado por desrespeito à equipe de arbitragem. O dirigente alvinegro pode ser suspenso por até 180 dias.

O julgamentos de todos os envolvidos será realizado na próxima sexta-feira (18), na cede do Tribunal no centro do Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília). Como as punições devem ser cumpridas na mesma competição, os citados poderão participar do jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.