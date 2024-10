Emissora anuncia contratação de pai de Anitta para jogo do Botafogo

Mauro Machado, mais conhecido como painitto, com Anitta em registro de viagem (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 18:50 • Rio de Janeiro

A Cazé TV deu mais um passo para a inovação nas transmissões esportivas. Desta vez, de acordo com a apuração do site Folha de São Paulo, Mauro Machado, o pai da cantora Anitta, será comentarista esportivo do canal.

▶️Rebeca Andrade faz linda declaração para amiga de infância Flávia Saraiva

▶️Quem é Vinicius Souza, novo affair de Anitta e campeão da Libertadores pelo Flamengo?

A ideia da emissora é trazê-lo para comentar as partidas do Botafogo, clube para o qual Painitto torce. A estreia será neste sábado (4) na transmissão da partida do alvinegro contra o Athletico-PR, válida pela 29ª rodada do Brasileirão.

O jogo será transmitido na plataforma Prime Video e no canal de membros da Cazé TV, no Youtube. A transmissão está marcada para iniciar às 16h (de Brasília). Esta será a primeira vez que Mauro Machado irá realizar a função na carreira.

▶️Vinicius Souza fecha comentários no Instagram após oficializar romance com Anitta; entenda

Como aconteceu a contratação?

A história por trás da contratação começou durante a transmissão da partida da NFL no Brasil, entre Philadelphia Eagles e Green Bay Packers. Na ocasião, o pai da cantora invadiu a transmissão para pedir uma chance como comentarista.

- Por#$, Cazé. Tu que é o rei do palavrão, por favor, dá uma oportunidade. Eu entendo para c%&te de futebol, uma p*%da de esporte, bom de F1, bom de basquete, bom de vôlei e mando ver, valeu? - disse Painitto.

Após a declaração, o influenciador Casimiro Miguel atendeu o pedido. Agora, o pai da cantora se prepara para estrear na nova função, como comentarista do canal.