Alvo do Flamengo encaminha ida a rival, e torcedores reagem: 'Que fase'

Um alvo do Flamengo no mercado está muito próximo de acertar sua ida a um rival do clube carioca, e os torcedores reagiram nas redes sociais. Nesta quarta-feira (24), véspera de natal, o Cruzeiro encaminhou a contrataçao do zagueiro Vitão, do Internacional.

Vitão era alvo do Flamengo desde 2024 e sua contratação foi novamente buscada pela diretoria do Rubro-Negro nesta janela de transferências. A chegada de um zagueiro é uma das prioridades do clube mesmo com o sucesso da dupla entre Léo Pereira e Léo Ortiz.

Nas redes sociais, muitos torcedores reagiram a iminente chegada de Vitão, alvo do Flamengo, no Cruzeiro. Alguns rubro-negros se manifestaram, enquanto rivais deram aquela alfinetada. Veja os comentários abaixo:

Vitão, zagueiro do Internacional, em jogo contra o Flamengo (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

Veja comentários após ida de alvo do Flamengo a rival

Vitão deve vestir azul em 2026

Pretendido por Flamengo e Cruzeiro, que já encaminharam propostas ao Internacional, Vitão tem acerto em caminhado com um dos clubes. Pelo que apurou o Lance!, o camisa 4 colorado prefere jogar no Trem Azul, onde, acredita, terá mais chances de atuar na próxima temporada. Tanto que já tem as bases contratuais conversadas para trocar Porto Alegre por Belo Horizonte. Falta apenas as direções se acertarem.

Conforme informações obtidas pela reportagem, o zagueiro alvirrubro está convencido de deixar o Beira-Rio. O jogador de 25 anos acredita que é o momento, tanto pela idade quando pelo prazo de contrato que ainda tem como o Inter – o vínculo acaba em dezembro de 2026. Por isso, pretenderia sair agora e deixar alguma verba nos cofres da avenida Padre Cacique.

Como no Flamengo teria concorrência forte pela titularidade, prefere ir para a Toca da Raposa, onde acredita ter mais chances de jogar. Por conta disso, já conversou com a direção do clube mineiro e acertou um contrato de cinco anos. Os salários também já estariam definidos.