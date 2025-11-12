Torcedores do Botafogo se animam com transferência de Endrick: 'Vai brotar'

Com a transferência de Endrick para o Lyon cada vez mais próxima, surgiu entre os torcedores do Botafogo o debate sobre a relação entre o clube francês e John Textor. O Olympique de Lyon negocia com o Real Madrid o empréstimo do atacante brasileiro Endrick, de 19 anos, para o primeiro semestre de 2026.

continua após a publicidade

Endrick, que soma apenas 14 minutos em campo na atual temporada, busca mais tempo de jogo visando uma vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026.

Entenda a relação entre o dono do Botafogo e o Lyon, provável destino de Endrick

Desde 2023, quando John Textor comandava integralmente a Eagle Holding, quatro principais transferências foram realizadas entre as equipes. Jeffinho e Adryelson deixaram o Botafogo rumo ao Lyon naquele ano, enquanto Lucas Perri fez o caminho inverso em 2024. Em fevereiro de 2025, Thiago Almada se transferiu do clube carioca para o francês.

continua após a publicidade

Essas operações geraram aproximadamente R$ 150 milhões em receitas compartilhadas, com foco na valorização de jogadores sul-americanos no mercado europeu.

Contudo, a chegada de Endrick no clube francês acontece em um período de distanciamento entre o Lyon e o Botafogo, ambos pertencentes à Eagle Holding, devido a disputas financeiras e administrativas que se intensificaram nos últimos meses.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Empréstimo encaminhado, mas não fechado

De acordo com apuração do Lance!, o jogador tem a saída do clube espanhol encaminhada, e o provável destino é o Lyon, da França. Endrick não tem feito parte dos planos do técnico Xabi Alonso. Na atual temporada, o brasileiro entrou em campo por apenas 11 minutos na goleada por 4 a 0 sobre o Valencia, pela La Liga.

O empréstimo de Endrick para o Lyon ainda não está fechado, uma vez que existe a chance de pintar uma oportunidade melhor na janela de transferências de janeiro. Contudo, a proximidade de um acordo é real. A motivação pela saída do atacante tem como foco a participação na Copa do Mundo de 2026.