Namorado da atriz Mel Maia é lutador e mira Olimpíadas; conheça Luan Medeiros
Atriz de 21 anos namora atleta desde fevereiro de 2025
- Matéria
- Mais Notícias
Protagonista da nova série sucesso da Netflix "Os Donos do Jogo", a atriz Mel Maia está com o coração apaixonado. Juntos desde o início do ano, Mel está um relacionamento sério com Luan Medeiros, lutador de boxe profissional, que sonha em defender o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Novo formato do Paulistão divide opiniões na web: ‘Champions League’
Fora de Campo
PVC faz cobrança a Vini Jr e crê em protagonismo de Estêvão na Seleção
Fora de Campo
Ederson, Beraldo, Estêvão… Jornalista analisa chances de jogadores na Copa
Fora de Campo
Melissa, que já viveu romances badalados com os jogadores de futebol João Pedro, do Chelsea, e Jean Lucas, do Bahia, vive agora com Luan um relacionamento mais discreto.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Quem é Luan Medeiros, namorado da atriz Mel Maia?
O namorado de Mel Maia é professor de boxe e faz parte da seleção brasileira da modalidade olímpica. Luan iniciou sua trajetória esportiva no judô, mas aos 14 anos direcionou seu foco para o boxe.
O que começou como um hobby para o carioca de 30 anos, logo se transformou em carreira profissional, rendendo-lhe conquistas importantes como a medalha de ouro no Torneio Estadual do Rio de Janeiro e a prata no Campeonato Brasileiro de Boxe Elite em 2016.
O boxeador também participou de competições internacionais em países como Argentina, Colômbia, Porto Rico, Itália, México e Estados Unidos. Como membro da Seleção Brasileira, seu principal objetivo profissional é representar o Brasil nos Jogos Olímpicos.
Em suas redes sociais, com mais de 119 mil seguidores, Luan compartilha sua rotina de treinos no boxe, mas se mantém discreto quanto ao seu relacionamento com Mel Maia.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias