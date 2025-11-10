O Vasco tem apenas mais cinco jogos antes do fim do Brasileirão. O sonho de conseguir a vaga na Libertadores via campeonato nacional se dificultou após três derrotas consecutivas - clube ainda está vivo na Copa do Brasil, vale ressaltar. Para pensar em entrar no G-7, o Cruz-Maltino precisaria de uma sequência brilhante, talvez até com 100% de aproveitamento. Pensando nisso, o Lance! traz o retrospecto cruz-maltino detalhado diante dos próximos adversários.

Vasco x Grêmio (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (visitante): 5 derrotas

Vasco x Bahia (visitante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 empates e 3 derrotas

Vasco x Internacional (mandante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas

Vasco x Mirassol (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 derrota (só se enfrentaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 derrota (só se enfrentaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (mandante): nunca se enfrentaram nessas condições

Vasco x Atlético-MG (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias e 3 derrotas

Chico da Costa marca para o Mirassol contra o Vasco; jogo do primeiro turno foi 3 a 2 (Foto: Raphael Marques / RP FOTOPRESS)

Vasco tem tempo para se recuperar de derrotas

O Vasco sofreu três derrotas consecutivas no Brasileirão, diante de Juventude (3x1), Botafogo (3x0) e São Paulo (3x1). Antes, porém, vinha de quatro vitórias, sobre Bragantino (3x0), Fluminense (2x0), Fortaleza (2x0) e Vitória (4x3). Para tentar recuperar o bom momento anterior, Fernando Diniz terá dez dias de intervalo antes do próximo jogo, devido à realização da Data Fifa.