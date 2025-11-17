O zagueiro Danilo, do Flamengo e da Seleção Brasileira, tomou um novo passo na sua carreira fora das quatro linhas. Durante a Data-Fifa, o jogador foi anunciado como colunista do portal "InfoMoney", especializado em finanças.

Desde que chegou ao Flamengo, o zagueiro vem se destacando fora de campo. Conhecido por seu espirito de liderança, o atleta de 34 anos é tratado como uma referência para outros atletas no Rubro-Negro.

O zagueiro do Flamengo deu uma entrevista para o portal Infomoney e contou detalhes de suas atividades fora dos gramados. Danilo está cursando a graduação de jornalismo enquanto atua pelo Rubro-Negro.

- Não quero jogar futebol até muito tarde. Começamos muito jovens, e mais do que o aspecto psicológico, o que pesa mesmo é o corpo (…) Com certeza, pretendo fazer faculdade de psicologia, um tema que me fascina (…) Também comecei a fazer jornalismo, na modalidade EAD, porque adoro comunicação. Vejo isso como uma ferramenta importante para o meu pós-carreira, especialmente para os projetos que tenho - declarou Danilo.

- Esse é um gap que existe no futebol. Os atletas passam a ganhar muito em um curto espaço de tempo e com uma idade ainda, digamos, que não é a ideal para lidar com um ganho tão alto. Os clubes e até a Confederação Brasileira de Futebol poderiam repensar a educação financeira para atletas - explicou o zagueiro do Flamengo.

Danilo durante Flamengo x Palmeiras (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Zagueiro do Flamengo foi convocado por Ancelotti

Danilo, do Flamengo, está com a Seleção Brasileira de Carlo Ancelotti para os últimos amistosos de 2025. No primeiro duelo, contra Senegal, o atleta de 34 anos não entrou em campo. Nesta terça-feira (18), o Brasil enfrenta a Tunísia.

O jogador é tratado como uma referência no Flamengo e na Seleção. No time de Filipe Luís, Danilo tem sido reserva devido a grande fase de Léo Pereira e Léo Ortiz. Nas últimas semanas, o zagueiro foi titular de jogos importantes por um problema físico de Ortiz.

A carreira de Danilo fala por si só. Revelado pelo Santos, o jogador passou por clubes como Real Madrid e Juventus antes de chegar ao Flamengo. Com o Rubro-Negro, ele está na final da Libertadores e lidera o Brasileirão.