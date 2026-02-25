Mauro Cezar faz alerta ao Flamengo antes da final da Recopa: 'Peso grande'

O Flamengo encara o Lanús, nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da final da Recopa Sul-Americana. A equipe do técnico Filipe Luís precisa reverter a derrota no primeiro compromisso por 1 a 0. Diante do cenário, o jornalista Mauro Cezar Pereira fez um alerta ao elenco rubro-negro.

Durante o programa "News Esporte", do Uol, o comentarista opinou que o Rubro-Negro precisa entrar focado e com força máxima para a partida. Na opinião de Mauro Cezar, a conquista do título continental é importante para apaziguar a recente pressão dos torcedores e da diretoria.

— O Filipe Luís precisa jogar com o que ele tem de mais agressivo. Com poder de foco, com jogadores que marcam gols. O jogo tem um peso muito grande nesse momento. Se não vencer, vai ficar um clima mais pesado ainda... O time joga, ou melhor, não jogou, contra o Lanús, na Argentina, alguma coisa está errada — iniciou o jornalista, antes de completar.

— Nessa (possibilidade) de ter jogadores insatisfeitos, o cara vai lá, treina, conversa com o técnico, o que não pode é isso ser muleta, se realmente tiver alguém insatisfeito, para as atuações que estamos vendo. Isso não tem cabimento. "Não estou satisfeito, então vai cair o rendimento do time". Que se dane. Ninguém está ligando para esta insatisfação. Isso vale para qualquer clube — concluiu.

Flamengo x Lanús

As equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Para a ocasião, a equipe de Filipe Luís precisa reverter a derrota do primeiro confronto, em que os argentinos venceram por 1 a 0. Neste cenário, uma vitória pela vantagem mínima no placar do Rubro-Negro leva a decisão para os pênaltis.

