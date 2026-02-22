Fernando Diniz é demitido do Vasco após derrota para o Fluminense

Após a derrota do Vasco para o Fluminense por 1 a 0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o treinador Fernando Diniz foi demitido do Gigante da Colina. A informação foi passada pelo presidente Pedrinho após a partida. Bruno Lazaroni assume de forma interina.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Confira a frase do presidente do Vasco anunciando a demissão de Diniz

Os auxiliares de Fernando Diniz, Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, também deixam a comissão técnica do Vasco.

A diretoria ainda não tem um perfil de treinador que vai buscar no mercado.

Fernando Diniz durante a partida entre Vasco e Fluminense pela primeira partida da semifinal do Carioca (Foto: Daniel Brasil/Código19/Gazeta Press)

+ Aposte na partida em Santos x Vasco no Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

"Através de uma nota oficial, clube também comunicou a saída do treinador:

O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe.

Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.

O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras.

Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente."

*EM ATUALIZAÇÃO

Para acompanhar as notícias do Vasco, siga o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.