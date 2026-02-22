Fernando Diniz é demitido do Vasco após derrota para o Fluminense
Demissão foi anunciada pelo presidente Pedrinho depois da partida
Após a derrota do Vasco para o Fluminense por 1 a 0 na partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca, o treinador Fernando Diniz foi demitido do Gigante da Colina. A informação foi passada pelo presidente Pedrinho após a partida. Bruno Lazaroni assume de forma interina.
Confira a frase do presidente do Vasco anunciando a demissão de Diniz
Os auxiliares de Fernando Diniz, Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, também deixam a comissão técnica do Vasco.
A diretoria ainda não tem um perfil de treinador que vai buscar no mercado.
"Através de uma nota oficial, clube também comunicou a saída do treinador:
O Vasco da Gama informa que Fernando Diniz não é mais o técnico da equipe.
Junto com ele, os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari, e o preparador físico Wagner Bertelli também deixam o clube.
O Vasco agradece aos profissionais pelos serviços prestados e deseja sorte na continuidade de suas carreiras.
Bruno Lazaroni assume a equipe interinamente."
*EM ATUALIZAÇÃO
