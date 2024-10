Torcida do Corinthians elege culpado por eliminação: ‘Covarde’

Torcida do Corinthians demonstrou insatisfação com escalação de Ramón Díaz (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 18:48 • Rio de Janeiro

Ramón Díaz foi considerado o principal culpado pela eliminação do Corinthians na Copa do Brasil pelos torcedores. O empate sem gols garantiu a classificação do Flamengo para a decisão da Copa Do Brasil. Mesmo com um homem a mais desde os 30 minutos da primeira etapa, a equipe paulista não conseguiu marcar na baliza adversária.

Ramón Díaz ténico do Corinthians durante partida contra o Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Próximos compromissos

Classificado, o Flamengo encara o Atlético-MG, que superou o Vasco no último sábado (19), na decisão da Copa do Brasil. O Corinthians, por sua vez, foca na Sul-Americana e na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.