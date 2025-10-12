Dia das Crianças: Torcedora mirim do Vasco, Giovana explica amor pelo clube

Giovana Antunes, torcedora mirim do Vasco da Gama, ganhou popularidade nas redes sociais com vídeos analisando os jogos do clube carioca no calor da emoção infantil. Vascaína de carteirinha, fã do filme "As Branquelas", camisa 99 no interclasse da escola e filha nota 10, Giovana Antunes já acumula mais de 300 mil seguidores em seu Instagram (@giovanaantunesoficial). Filha de Luciana e Felippe, a menina 12 anos já analisa o futebol com olhar de gente grande.

continua após a publicidade

Em homenagem ao Dia das Crianças, a pequena Gigi conversou com o Lance! sobre a sua maior paixão: o Club de Regatas Vasco da Gama.

- Antes de eu nascer, meus pais se conheceram em São Januário. Eu fui batizada em São Januário, em uma igrejinha que tem lá. Então assim, desde sempre minha vida foi ligada ao Vasco. Depois eu fui crescendo e mesmo o Vasco não estando na melhor fase, meus pais sempre foram muito vascaínos então eles sempre me incentivaram muito. Eu fui crescendo, entendendo mais o futebol e eu decidi que queria ser Vasco. Na verdade, não é que eu decidi, eu podia escolher entre a camisa preta ou a branca do Vasco. Não tinha outra opção - conta Giovana, que foi recentemente promovida a irmã mais velha.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Quanto às expectativas para o futuro do Vasco, a jovem torcedora demonstra realismo, mas sabe bem o que quer: ver o Vasco campeão.

- Hoje em dia, não importa a competição, eu quero ver o Vasco campeão! O Vasco tem que ser campeão. Porque aí também os jogadores vão ganhando confianças tipo "Pô, a gente foi campeão, vamo, bora, vamos ser campeões de novo". Eu quero ver o Vasco campeão, e a competição que agora o Vasco tem condições de ser campeão é a Copa do Brasil, então é disso que eu quero que o Vasco seja campeão - enfatiza Giovana.

continua após a publicidade

Cruz-maltina mirim, Gigi responde: Maracanã ou São Januário?

- A gente tem que jogar em São Januário né, que é o nosso estádio. Poxa, o Vasco é o único time do Rio de Janeiro que tem um estádio próprio. Poxa, o estádio é nosso, não é emprestado, não é a gente é administra, é nosso, os torcedores que construíram o estádio. A gente tem que jogar no nosso caldeirão - pede Giovana.

"Nenhum outro time tem igual", Giovana Antunes faz apelo a torcida do Vasco

- Gente, eu sei que o Vasco não tá na melhor fase, que a gente tá há muitos anos sem grandes alegrias de título, de coisas assim, mas a torcida do Vasco é uma torcida que nenhum outro time tem igual, nenhum outro time, porque mesmo a gente estando há tanto tempo sem grandes alegrias como eu falei a nossa torcida continua gigante a gente a nossa torcida que faz o Vasco continuar de pé mesmo na época que a gente estava pior do que estava hoje porque hoje em dia a gente está se recuperando pouco a pouco a gente está se recuperando e mesmo na época na pior época a torcida continua do lado a torcida continua Sempre fazendo festa na arquibancada, sempre é… Sabe? A torcida do Vasco é uma torcida diferente, é diferenciada. Nenhuma torcida é igual - iniciou.

continua após a publicidade

➡️ Conheça Vascomics, artista responsável por desenhos do Vasco em São Januário

- Então, vamos continuar do jeito que a gente sempre foi, ainda mais agora que a gente tá melhorando, que… cada vez mais as crianças tão tendo mais chance de ver título porque a gente já tá na semifinal da Copa do Brasil a gente já tá começando a brigar por coisas maiores porque antes a gente brigava pra não cair agora a gente já tá brigando, tá começando a brigar pra entrar em competições, chegar longe nas competições então, todos os torcedores do Vasco, vamos continuar do jeito que a gente sempre foi, uma torcida que a gente sempre foi, uma torcida fascinada, uma torcida… Sabe? Louca pelo clube! - completou.