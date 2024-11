Ana Thaís Matos detona declaração de Rodolfo Landim: ‘Desserviço ao futebol’

Ana Thaís Matos detonou Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, durante programação dos canais Sportv (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/11/2024 - 18:50 • Rio de Janeiro

A jornalista Ana Thaís Matos, dos canais Sportv, detonou a fala recente de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, sobre o Brasil ser a próxima sede da Copa do Mundo de futebol feminino, maracada para 2025. O mandatário da equipe rubro-negra se posicionou contra o uso de estádios de grande porte, como o Maracanã, para a competição devido ao calendário brasileiro.

O posicionamento gerou revolta e não agradou a comentarista. Durante o programa Seleção Sportv, Ana Thaís valorizou o eventou e criticou a declaração de Rodolfo Landim. Na visão dela, a fala foi um "desserviço para o futebol brasileiro".

- Acho que o Rodolfo Landim, em muita das vezes, é um desserviço para o futebol brasileiro. Não dúvida e falo isso sem medo de ser feliz. Ele dirige um grande time, teve medidas incríveis na manutenção do clube, mas o Flamengo não é o Landim. Ele é só um agente na fase do Flamengo. Ele é só um agente desta fase. O clube vai continuar grande e imponente, mas o Landim vai passar - disse a jornalista.

Além disso, a comentaritas também afirmou que a declaração mancha a passagem de Landim no comando do Flamengo. Ela ainda destacou que o posicionamento do presidente referente ao futebol femino limita o desempenho da equipe rubro-negra. Ao analisar o caso, a comentarista ainda lamentou o fato de Cristiane, ex-atacante da Seleção Brasileira, ter renovado o contrato com o o clube.

- Mas isso que ele fala, marca mais uma das falas ruins dele em relação ao futebol. O esporte não é só dos homens, é de todo mundo. Quando o Brasil opta por entrar na disputa para sediar uma Copa do Mundo, ele não está buscando agradar o Landim, mas sim, ser de fato o país do futebol. Para mulheres, homens, para todos. É muito triste, porque o Flamengo acabou de renovar o contrato com a Cristiane (até 2026). Acho que o Rodolfo Landim nem deve saber quem ela é, e o impacto dela para muitas torcedoras do Flamengo. Isso mostra também o motivo do time feminino do clube não chegar nas decisões do Campeonato Brasileiro. Falta muito empenho para a virada de chave - concluiu.

Relembre a fala de Landim

A declaração polêmica do presidente do Flamengo aconteceu durante uma critica ao caledário do futebol brasileiro. Rodolfo Landim evidênciava a preocupação com as datas da próxima temporada e destacou a Copa do Mundo Feminina como um impasse no calendário. Veja abaixo a fala:

- O problema é que a Conmebol é meio imperial, chega e estabelece. Que se dane, você que se adapte. Aí vem o Mundial de Clubes roubar um mês do calendário. Sendo data Fifa, pode criar regra para não ter jogo, porque vai querer vender direito de TV. E, aqui no Brasil, vai afetar [o calendário], porque vai precisar dos estádios [na Copa do Mundo de 2026]. Já falei com o Ednaldo [presidente da CBF]: “Você vai pegar o Maracanã para um jogo da China contra o Egito feminino? Porque não vai dar mais que 2 mil pessoas nesse troço, caramba - disse o mandatário do Flamengo.