Após algumas semanas ausente, Neymar marcou presença no Allianz Parque na noite deste domingo (18) para acompanhar a final da competição, na qual a FURIA se consagrou campeã ao vencer o Dendele FC. Após a partida, Cris Guedes, presidente da equipe e amigo de infância do camisa 10 do Santos, revelou que o 'todo mundo chorou' com a atitude do jogador dentro do vestiário.

- Muito provavelmente amanhã as redes sociais vão bater nele por ele estar aqui, e o Santos infelizmente perdeu para o Corinthians. Mas não vou dar spoiler, vocês vão ver quando sair no canal da FURIA. Todo mundo chorou e se emocionou. Ele queria estar no jogo do Corinthians x Santos, ele queria estar jogando, e ele veio aqui para estar com o time. Ele faz parte disso. Ele faz parte da FURIA. É um cara sensacional e fez toda a diferença ele estar junto com a molecada na preleção. Não tem motivação melhor do que estar ali com o ídolo deles, um ídolo da geração.

Neymar na Kings League Brasil

O jogador, que vem se recuperando lesão, tem sido ausente nos jogos mais recente da FURIA na competição. Após marcar presença nas três primeiras rodadas, Neymar não pôde comparecer nos confrontos seguintes por conta da agenda com o departamento médico do Santos. O camisa 10 tem intensificado o processo de recuperação de uma lesão muscular para retornar aos gramados com o Peixe o mais rápido possível.

Além do título conquistado, a FURIA também será um dos times que vão representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes da Kings League, competição internacional que acontece em Paris, na França, entre 1º e 14 de junho.