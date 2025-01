Atlético-MG é eliminado da Copinha pelo Guarani, em Franca

O Atlético-MG foi eliminado da Copinha, com a derrota por 3 a 1 para o Guarani, nesta terça-feira (14), no Estádio Lanchão, em Franca (SP). Na primeira fase, as duas equipes já haviam se enfrentado, com vitória do time campineiro por 2 a 1. Nas oitavas de final, o Guarani vai enfrentar a Ferroviária, que eliminou o Santos nos pênaltis, também nesta terça-feira (14).

O Guarani saiu na frente, com Nogueira, e o Atlético-MG empatou ainda no primeiro tempo, com Pedro Ataíde. Na etapa final, o time campineiro marcou com Cauê Raphael e Lucas Martins.

O jogo começou movimentado de ambos os lados. Logo no primeiro minuto, Índio obrigou o goleiro Thiago Lenza a fazer boa defesa. Pouco depois, foi o goleiro atleticano Pedro Cobra que defendeu chute perigoso de Gabriel Mineiro. O Guarani abriu o placar aos 12 minutos, após sequência de três escanteios. Nogueira, de cabeça, acertou o canto de Pedro Cobra.

O Atlético-MG resistiu ao domínio do time campineiro e chegou ao empate aos 34 minutos. O atacante Pedro Ataíde recebeu entre dois adversários e tocou na saída de Thiago Lenza. O primeiro tempo terminou num ritmo mais lento de ambos os lados.

Atlético-MG perdeu para o Guarani por 3 a 1 e foi eliminado da Copinha (Foto: Pedro Click/Atlético-MG)

Atlético-MG volta melhor para segundo tempo, mas Guarani reage e marca duas vezes

O Atlético-MG voltou melhor no segundo tempo. Aos 8 minutos, Jhonathan parou na defesa de Thiago Lenza. Aos 17 minutos, Alisson, de fora da área, acertou o travessão do goleiro do Guarani, que respondeu na sequência com João Marcelo.

O Guarani tomou conta da partida a partir daí. Aos 29 minutos, Vitinho cruzou para Cauê Raphael, livre de marcação, fazer o segundo gol bugrino. Sete minutos depois, o goleiro Pedro Cobra, mais uma vez, destaque da equipe atleticana, salvar finalização de Arthur.

Mas, aos 38 minutos, o goleiro atleticano nada pôde fazer numa belo chute de Lucas Martins, da entrada da área. Era o terceiro gol do Guarani que garantia a classificação para as oitavas de final da Copinha.