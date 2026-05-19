Vasco

Rayan é o segundo revelado pelo Vasco convocado para uma Copa no século XXI

Apenas Coutinho e Rayan defenderam a Amarelinha em Copas do Mundo no século XXI

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/05/2026
05:50
Rayan em campo na sua estreia pela Seleção (Foto: Reprodução)
Rayan em campo na sua estreia pela Seleção (Foto: Reprodução)
A convocação de Rayan para a disputa da Copa do Mundo de 2026 marcou um momento simbólico para o Vasco. Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino e hoje atuando no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante se tornou apenas o segundo jogador formado pelo clube a defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo no século XXI.

Antes dele, apenas Philippe Coutinho havia representado a Amarelinha em um Mundial neste século, na edição de 2018, disputada na Rússia. O dado evidencia um longo período sem representantes vascaínos em Copas, contrastando com a tradição histórica do clube na formação de talentos para a Seleção.

Ao todo, o Vasco já teve 14 jogadores revelados em São Januário convocados para Copas do Mundo. A trajetória começou em 1934, com Tinoco, e ganhou força especialmente entre as décadas de 1950 e 1990, quando nomes históricos como Vavá, Roberto Dinamite, Romário e Edmundo vestiram a camisa do Brasil em Mundiais.

A presença de Rayan em 2026 também reforça a retomada do protagonismo da base vascaína no cenário nacional. Considerado uma das principais promessas recentes do clube, o atacante construiu sua trajetória em São Januário antes de seguir para o futebol europeu.

Rayan está recebendo primeira chance na Seleção Brasileira
Rayan vai disputar sua primeira Copa do Mundo pela Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Jogadores revelados pelo Vasco convocados para Copas do Mundo

  • 1934: Tinoco
  • 1950: Alfredo II e Friaça
  • 1958: Orlando Peçanha e Vavá
  • 1962: Vavá
  • 1966: Orlando Peçanha e Brito
  • 1970: Brito
  • 1978: Roberto Dinamite
  • 1982: Roberto Dinamite
  • 1990: Bismarck, Mazinho e Romário
  • 1994: Mazinho e Romário
  • 1998: Carlos Germano e Edmundo
  • 2018: Philippe Coutinho
  • 2026: Rayan

