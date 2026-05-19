Rayan é o segundo revelado pelo Vasco convocado para uma Copa no século XXI
A convocação de Rayan para a disputa da Copa do Mundo de 2026 marcou um momento simbólico para o Vasco. Revelado nas categorias de base do Cruz-Maltino e hoje atuando no Bournemouth, da Inglaterra, o atacante se tornou apenas o segundo jogador formado pelo clube a defender a Seleção Brasileira em Copas do Mundo no século XXI.
Antes dele, apenas Philippe Coutinho havia representado a Amarelinha em um Mundial neste século, na edição de 2018, disputada na Rússia. O dado evidencia um longo período sem representantes vascaínos em Copas, contrastando com a tradição histórica do clube na formação de talentos para a Seleção.
Ao todo, o Vasco já teve 14 jogadores revelados em São Januário convocados para Copas do Mundo. A trajetória começou em 1934, com Tinoco, e ganhou força especialmente entre as décadas de 1950 e 1990, quando nomes históricos como Vavá, Roberto Dinamite, Romário e Edmundo vestiram a camisa do Brasil em Mundiais.
A presença de Rayan em 2026 também reforça a retomada do protagonismo da base vascaína no cenário nacional. Considerado uma das principais promessas recentes do clube, o atacante construiu sua trajetória em São Januário antes de seguir para o futebol europeu.
Jogadores revelados pelo Vasco convocados para Copas do Mundo
- 1934: Tinoco
- 1950: Alfredo II e Friaça
- 1958: Orlando Peçanha e Vavá
- 1962: Vavá
- 1966: Orlando Peçanha e Brito
- 1970: Brito
- 1978: Roberto Dinamite
- 1982: Roberto Dinamite
- 1990: Bismarck, Mazinho e Romário
- 1994: Mazinho e Romário
- 1998: Carlos Germano e Edmundo
- 2018: Philippe Coutinho
- 2026: Rayan
