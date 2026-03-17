Flamengo x Remo – Palpites, análise e odds (19/03)

O Maracanã vai ter casa cheia nesta quinta-feira, 19 de março, quando o Flamengo recebe o Remo pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, num jogo que vai muito além da tabela. Os dois clubes não se enfrentam no torneio nacional há 48 anos, com o reencontro em momentos opostos na elite nacional.

Do lado do Rubro-Negro, a partida chega num momento de boa fase sob o comando de Leonardo Jardim, que ainda não perdeu no Brasileirão e vem de uma goleada de três a zero no Nilton Santos sobre o Botafogo. Do lado do Remo, o cenário é de urgência: seis jogos sem vencer, três derrotas e três empates, zero gols nos dois últimos jogos e a zona de rebaixamento como endereço fixo desde a primeira rodada.

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Análise da partida

O Flamengo chega à sétima rodada com 10 pontos e na quinta colocação. O aproveitamento no torneio é bom: três vitórias, um empate e uma derrota nas primeiras cinco rodadas disputas. A goleada sobre Botafogo no clássico da rodada passada, com gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro, encheu o elenco de confiança no início de trabalho de Leonardo Jardim.

O português assumiu o time em março, após a saída de Filipe Luís, e logo imprimiu uma identidade mais defensivamente organizada, sem abrir mão do protagonismo em campo. O Flamengo é favorito ao título do Brasileirão antes mesmo de a competição engatar e, a três pontos do São Paulo, líder, essa partida tem a chance de aproximar o time do G1.

O Remo vive a situação oposta. no seu retorno após 32 anos fora da primeira divisão e está encontrando o peso da categoria. Começou a temporada com Juan Carlos Osório, que foi demitido depois de quatro rodadas sem vitória. Após sua demissão, Léo Condé chegou em 9 de março, estreou com derrota de 2 a 0 para o Fluminense no Mangueirão e viu o time perder de 1 a 0 para o Coritiba na rodada seguinte.

O time azulino não marca gol há três jogos consecutivos, com cinco partidas sem vencer por todos os torneios. Chega ao Maracanã com mais de 45 mil ingressos vendidos e uma equipe adversária embalada, sem ter vencido ainda, é o contexto mais difícil que o Remo podia encontrar neste ponto da temporada.

Outros palpites para Flamengo x Remo

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Confrontos diretos

As equipes se enfrentaram apenas cinco vezes no Campeonato Brasileiro, e a curiosidade histórica aqui é real: o Remo leva vantagem no retrospecto. São três vitórias do Leão Azul contra duas do Flamengo, segundo dados da CBF. Os triunfos azulinos vieram em 1972, 1973 e 1975, todos pela primeira divisão da época.

O primeiro encontro, em setembro de 1972, terminou em vitória do Remo por um a zero, com gol de Roberto. Em 1973, novo triunfo azulino, dessa vez por dois a um, com gols de Rodrigues e Caíto. E em 1975, curiosamente no próprio Maracanã, o Remo venceu de dois a um com Alcino e Mesquita, o único triunfo fora de casa do clube paraense no confronto.

O Flamengo respondeu com vitórias em 1974 e 1978. A última foi em 2 de abril de 1978, em Belém, com triunfo de um a zero do Rubro-Negro com gol de Valdo, sob o comando do técnico Cláudio Coutinho. De lá para cá, silêncio. Quarenta e oito anos depois, as equipes voltam a se cruzar.

Por todos os torneios, são dez partidas com são sete vitórias Rubro-Negra, três do Remo e nenhum empate.

Notícias de Flamengo x Remo

Flamengo: Elenco quase todo à disposição

Os desfalques do Flamengo são Saúl Ñíguez, ainda em recuperação de cirurgia no tornozelo esquerdo, e Bruno Henrique, fora com pubalgia.

Léo Pereira foi uma das revelações das primeiras rodadas sob Jardim e, com sua recente convocação para a Seleção Brasileira, chega motivado ao duelo. Arrascaeta ficou fora do clássico contra o Botafogo para poupar desgaste e deve voltar ao time titular.

A principal dúvida será na ponta-esquerda com Everton Cebolinho e Samuel Lino brigando por posição. Pedro, que fechou o placar no clássico, segue como referência no ataque. Com o retorno de Arrascaeta, Paquetá pode ser deslocado para a ponta ou ser reserva.

Provável escalação do Flamengo: Agustín Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar e Jorginho; Lucas Paquetá (Carrascal), Giorgian de Arrascaeta e Everton Cebolinha (Samuel Lino); Pedro. Técnico: Leonardo Jardim.

Remo

O Remo perde João Lucas para esta partida. O lateral-direito, que atuou no Flamengo entre 2019 e 2021 sem se firmar, foi advertido com o terceiro cartão amarelo na derrota para o Coritiba e cumpre suspensão automática.

Diego Hernández segue fora com dores no joelho. Eduardo Melo ainda se recupera de lesão. Com a suspensão de João Lucas, Marcelinho é o principal cotado a ser titular no encontro.

Yago Pikachu, um dos mais experientes do elenco, avaliou a derrota para o Coritiba com realismo, mas disse que o grupo precisa ter "ambição" para o jogo no Maracanã. O atacante retorna ao estádio onde atuou em outros momentos da carreira.

Provável escalação do Remo: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Sávio; Leonel Picco, Zé Ricardo e Vitor Bueno; Yago Pikachu, Alef Manga e João Pedro. Técnico: Léo Condé.

Jogador destaque · Flamengo Pedro 5 Gols na temporada 2 Assistências na temporada 5 Jogos no Brasileirão 7.8 Nota WhoScored Jogador destaque · Remo Yago Pikachu 1º Dribles tentados no Remo 1º Chances criadas no Remo 3 Jogos no Brasileirão 6.4 Nota WhoScored

Os técnicos

Leonardo Jardim chegou em março com a missão de reconstruir um grupo abalado pela saída de Filipe Luís. Não perdeu tempo: já entregou o Campeonato Carioca 2026 e organiza um Flamengo mais com um futebol mais objetivo, com compacidade defensiva e transições rápidas.

Léo Condé é o segundo técnico do clube na temporada, com menos de duas semanas de trabalho. Substituiu Juan Carlos Osório com a missão quase impossível de reorganizar um time que ainda não venceu no Brasileirão, sem tempo de treino. Seu estilo é pragmático, valorizando na maioria a fase defensiva com bloco baixo, compacidade e contra-ataques diretos.

Análise tática

O Flamengo de Jardim costuma jogar em 4-3-3 ou 4-2-3-1, com muita circulação de bola no terço médio e Lucas Paquetá funcionando como pivô criativo entre as linhas. Arrascaeta opera pelos corredores e carrega bola com frequência. Pedro é o ponto de referência no centro do ataque, e as saídas de bola passam por Erick Pulgar.

O Remo, nas mãos de Condé, tende ao 4-4-2 ou 4-3-3 mais defensivo, com Pikachu caindo por dentro e Alef Manga atuando como centroavante físico. O problema é que o time azulino não tem velocidade de transição suficiente para os contra-ataques que Condé quer, e a linha de quatro na defesa tem sofrido com a falta de entrosamento entre os zagueiros.

A aposta do Flamengo deve ser o campo largo, com Cebolinha ou Samuel Lino abrindo os corredores e Paquetá chegando por dentro. A ausência de João Lucas no lado direito do Remo deixa um espaço que Everton Cebolinha pode explorar durante o jogo inteiro.

O Remo vai precisar de muita disciplina para não abrir espaços na saída de bola e sustentar a pressão rubro-negra nos primeiros 20 minutos. Esse costuma ser o período mais crítico, quando o Maracanã empurra e o adversário se fecha. Se o Leão conseguir chegar ao intervalo sem sofrer gol, tem moral para sair com um resultado diferente. Mas o histórico recente não favorece essa expectativa.

Dicas de apostas e palpites

Aposta principal: Handicap -2 Flamengo - odd 2,60 Aposta alternativa 1: Flamengo não sofre gols - odd 1,72 Aposta alternativa 2: Menos de 1,5 cartões no 1º tempo - odd 1,77 Aposta alternativa 3: Mais de 1,5 gols no 2º tempo - odd 1,75

Por que apostar no handicap -2 Flamengo?

O Flamengo venceu por três ou mais gols de diferença dois dos últimos quatro jogos como mandante Nas últimas dez partidas, a equipe obteve uma média de 2,9 gols marcados por jogo O Remo teve três derrotas ao todo neste Brasileirão, todas com seu ataque passando em branco O time Rubro-Negro marcou cinco gols em três jogos sob o comando de Leonardo Jardim A qualidade técnica do elenco carioca deve se sobressair para conseguir um grande resultado no Maracanã

Previsão de placar